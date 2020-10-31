Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html
В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда
В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:05
2020-10-31T15:21
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
вооруженные нападения во франции
московский патриархат
кристиан эстрози
эммануэль макрон
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1400x0_80_0_0_402d6bc2e4fd743d542f1ad74b632f96.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.Мужчина 29 октября зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.Митрополит Иларион отметил, что, судя по высказываниям после первого теракта, во Франции "недооценили существующей опасности", поскольку "речь шла о карикатурах на основателя ислама – это то, что оскорбляет миллионов приверженцев этой религии"."Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране – закон об оскорблении чувств верующих. И заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это было бы правильным ответом на "трагические события, которые произошли".
https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html
https://ria.ru/20201030/islam--1582269252.html
франция
ницца
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_e09c7d3fb33fbdadd161d32b6d2141a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, московский патриархат, кристиан эстрози, эммануэль макрон, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, франция, ницца, париж, в мире

В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

15:05 31.10.2020 (обновлено: 15:21 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.
Мужчина 29 октября зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 13:24Религия и мировоззрение
Песков оценил всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
Митрополит Иларион отметил, что, судя по высказываниям после первого теракта, во Франции "недооценили существующей опасности", поскольку "речь шла о карикатурах на основателя ислама – это то, что оскорбляет миллионов приверженцев этой религии".
"Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране – закон об оскорблении чувств верующих. И заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, это было бы правильным ответом на "трагические события, которые произошли".
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 13:33Религия и мировоззрение
Нельзя восстановить честь пророка Мухаммеда, убивая людей, уверен муфтий
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВооруженные нападения во ФранцииМосковский ПатриархатКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковьФранцияНиццаПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
04:27Сахалин временно откажется от услуг "Аэрофлота"
04:18Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Лента новостейМолния