https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html

В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

В РПЦ призвали французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:05

2020-10-31T15:05

2020-10-31T15:21

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религия и мировоззрение

вооруженные нападения во франции

московский патриархат

кристиан эстрози

эммануэль макрон

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.Мужчина 29 октября зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.Митрополит Иларион отметил, что, судя по высказываниям после первого теракта, во Франции "недооценили существующей опасности", поскольку "речь шла о карикатурах на основателя ислама – это то, что оскорбляет миллионов приверженцев этой религии"."Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране – закон об оскорблении чувств верующих. И заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства", - сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, это было бы правильным ответом на "трагические события, которые произошли".

https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html

https://ria.ru/20201030/islam--1582269252.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, вооруженные нападения во франции, московский патриархат, кристиан эстрози, эммануэль макрон, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, франция, ницца, париж, в мире