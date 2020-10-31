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https://ria.ru/20201031/izvineniya-1582403202.html
Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова
Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T06:11
2020-10-31T06:11
россия
кристиан эстрози
чеченская республика (чечня)
госдума рф
дмитрий песков
рамзан кадыров
франция
ницца
париж
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.Кадыров призвал депутата не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает". Кроме того, добавил глава Чечни, он лично участвовал "в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей".Он также выразил мнение, что Жириновскому не следует касаться темы религии.Кроме того, он обратился и к французским властям с призывом извиниться перед мусульманами. А приверженцев ислама в России, в свою очередь, Кадыров предостерег от протестов у дипведомств Франци, поскольку, по его мнению такие акции не смогут что-то изменить, однако из-за них "есть вероятность провокации".Ранее глава Чечни осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.Кадыров предположил, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления".Глава Чечни призвал французского лидера "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html
https://ria.ru/20201029/terakt--1582175440.html
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россия, кристиан эстрози, чеченская республика (чечня), госдума рф, дмитрий песков, рамзан кадыров, франция, ницца, париж, общество

Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова

06:11 31.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.
В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.
Кадыров призвал депутата не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает". Кроме того, добавил глава Чечни, он лично участвовал "в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей".

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. <...> Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, — это то, что я стараюсь делать достойно!" — написал Кадыров в Telegram.

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Он также выразил мнение, что Жириновскому не следует касаться темы религии.
"Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся", — продолжил глава Чечни.
Кроме того, он обратился и к французским властям с призывом извиниться перед мусульманами. А приверженцев ислама в России, в свою очередь, Кадыров предостерег от протестов у дипведомств Франци, поскольку, по его мнению такие акции не смогут что-то изменить, однако из-за них "есть вероятность провокации".
Ранее глава Чечни осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Кадыров предположил, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления".
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Глава Чечни призвал французского лидера "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.
Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
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РоссияКристиан ЭстрозиЧеченская республика (Чечня)Госдума РФДмитрий ПесковРамзан КадыровФранцияНиццаПарижОбщество
 
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