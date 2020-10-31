https://ria.ru/20201031/izvineniya-1582403202.html

Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова

Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T06:11

2020-10-31T06:11

2020-10-31T06:11

россия

кристиан эстрози

чеченская республика (чечня)

госдума рф

дмитрий песков

рамзан кадыров

франция

ницца

париж

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.Кадыров призвал депутата не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает". Кроме того, добавил глава Чечни, он лично участвовал "в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей".Он также выразил мнение, что Жириновскому не следует касаться темы религии.Кроме того, он обратился и к французским властям с призывом извиниться перед мусульманами. А приверженцев ислама в России, в свою очередь, Кадыров предостерег от протестов у дипведомств Франци, поскольку, по его мнению такие акции не смогут что-то изменить, однако из-за них "есть вероятность провокации".Ранее глава Чечни осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.Кадыров предположил, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления".Глава Чечни призвал французского лидера "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.Во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html

https://ria.ru/20201029/terakt--1582175440.html

https://rsport.ria.ru/20201030/nurmagomedov-1582274750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристиан эстрози, чеченская республика (чечня), госдума рф, дмитрий песков, рамзан кадыров, франция, ницца, париж, общество