https://ria.ru/20201031/internet-1582396135.html

Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет

Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет

Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T03:11

2020-10-31T03:11

2020-10-31T08:59

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

интернет

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Раскрыты подробности, которые знает о вас интернет

https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:210:4076:2503_1400x0_80_0_0_ee24376fd2ac2d3d4649c24e5f2dbcbf.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Но главный источник этой информации – сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь."Пользователи соцстей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы – тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", — говорит Мясоедов.Бывает, что несведущие люди размещают в интернете фото своих личных документов, чем раскрывают важную информацию о себе. Этого категорически не стоит делать — личными данными в общем доступе могут воспользоваться мошенники. Бывает, что человек "засветился" в СМИ в новостях о каких-либо достижениях или громком уголовном деле. Такие сведения могут публиковать общие знакомые, либо они появляются после слива базы данных какого-нибудь учреждения, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, интернет, технологии, общество