Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
03:11 31.10.2020 (обновлено: 08:59 31.10.2020)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими", — отмечает эксперт.
Но главный источник этой информации – сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь.
"Пользователи соцстей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы – тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", — говорит Мясоедов.
Бывает, что несведущие люди размещают в интернете фото своих личных документов, чем раскрывают важную информацию о себе. Этого категорически не стоит делать — личными данными в общем доступе могут воспользоваться мошенники. Бывает, что человек "засветился" в СМИ в новостях о каких-либо достижениях или громком уголовном деле. Такие сведения могут публиковать общие знакомые, либо они появляются после слива базы данных какого-нибудь учреждения, заключил эксперт.