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Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T03:11
2020-10-31T08:59
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
интернет
технологии
общество
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Раскрыты подробности, которые знает о вас интернет
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Но главный источник этой информации – сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь."Пользователи соцстей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы – тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", — говорит Мясоедов.Бывает, что несведущие люди размещают в интернете фото своих личных документов, чем раскрывают важную информацию о себе. Этого категорически не стоит делать — личными данными в общем доступе могут воспользоваться мошенники. Бывает, что человек "засветился" в СМИ в новостях о каких-либо достижениях или громком уголовном деле. Такие сведения могут публиковать общие знакомые, либо они появляются после слива базы данных какого-нибудь учреждения, заключил эксперт.
https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, интернет, технологии, общество

Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет

03:11 31.10.2020 (обновлено: 08:59 31.10.2020)
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые знает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими", — отмечает эксперт.
Но главный источник этой информации – сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь.
"Пользователи соцстей также выставляют номер телефона, снимки, геометки, публикуют музыку, картинки, подписываются на тематические группы – тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности", — говорит Мясоедов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Бывает, что несведущие люди размещают в интернете фото своих личных документов, чем раскрывают важную информацию о себе. Этого категорически не стоит делать — личными данными в общем доступе могут воспользоваться мошенники. Бывает, что человек "засветился" в СМИ в новостях о каких-либо достижениях или громком уголовном деле. Такие сведения могут публиковать общие знакомые, либо они появляются после слива базы данных какого-нибудь учреждения, заключил эксперт.
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияИнтернетТехнологииОбщество
 
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