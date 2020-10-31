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В Грузии избиратель "проголосовал" за захватчика банка в Зугдиди
В Грузии избиратель "проголосовал" за захватчика банка в Зугдиди
Фотография бюллетеня одного из столичных избирателей на парламентских выборах в Грузии, не проголосовавшего ни за одного из кандидатов и от руки вписавшего... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:37
2020-10-31T15:39
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
парламентские выборы в грузии
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Фотография бюллетеня одного из столичных избирателей на парламентских выборах в Грузии, не проголосовавшего ни за одного из кандидатов и от руки вписавшего разыскиваемого за захват банка в Зугдиди Бадри Есебуа, активно распространяется в социальных сетях страны.Избиратель в конце списка кандидатов написал цифру 541, обвел ее ручкой в кружок и дописал: "Бадри Есебуа - свободные кредиторы".В период президентских выборов 2018 года в социальных сетях активно распространялась фотография избирателя, который вычеркнул всех кандидатов и написал: "1121 - Царь Давид. Даже мертвый лучше вас!".Бадри Есебуа в октябре ворвался в филиал банка в Зугдиди, взял в заложники 43 человек и требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что почти все заложники освобождены, захватчик взял с собой некоторых из них и покинул здание банка на полицейском автомобиле. Преступник позже освободил всех заложников и скрылся, МВД ведет его поиски. Органы ведут уголовное дело по трем статьям, которые подразумевают незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.
https://ria.ru/20201031/kikabidze-1582427730.html
зугдиди
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, парламентские выборы в грузии, грузия, в мире

В Грузии избиратель "проголосовал" за захватчика банка в Зугдиди

15:37 31.10.2020 (обновлено: 15:39 31.10.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси
Мужчина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Фотография бюллетеня одного из столичных избирателей на парламентских выборах в Грузии, не проголосовавшего ни за одного из кандидатов и от руки вписавшего разыскиваемого за захват банка в Зугдиди Бадри Есебуа, активно распространяется в социальных сетях страны.
Избиратель в конце списка кандидатов написал цифру 541, обвел ее ручкой в кружок и дописал: "Бадри Есебуа - свободные кредиторы".
В период президентских выборов 2018 года в социальных сетях активно распространялась фотография избирателя, который вычеркнул всех кандидатов и написал: "1121 - Царь Давид. Даже мертвый лучше вас!".
Бадри Есебуа в октябре ворвался в филиал банка в Зугдиди, взял в заложники 43 человек и требовал 500 тысяч долларов. После многочасовой спецоперации МВД сообщило, что почти все заложники освобождены, захватчик взял с собой некоторых из них и покинул здание банка на полицейском автомобиле. Преступник позже освободил всех заложников и скрылся, МВД ведет его поиски. Органы ведут уголовное дело по трем статьям, которые подразумевают незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.

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Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиПарламентские выборы в ГрузииГрузияВ мире
 
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