https://ria.ru/20201031/gruziya-1582410406.html

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что на проходящих парламентских выборах проголосовал за демократическое развитие страны. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:23

2020-10-31T09:23

2020-10-31T09:23

парламентские выборы в грузии — 2020

единое национальное движение

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582441204_0:82:1145:726_1400x0_80_0_0_bd385243a0bfd80e4bcb7022263fe35a.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что на проходящих парламентских выборах проголосовал за демократическое развитие страны."Предвыборная кампания удовлетворяла все требования демократии, следовательно, я проголосовал за демократические ценности, за справедливость, за экономически сильное европейское прозападное государство... Я проголосовал за такую Грузию, которая является сегодня намного лучше, чем вчера и завтра будет лучше, чем сегодня. Конечно же, никто не может представить возвращение в прошлое, я дал голос за будущее страны", - заявил премьер журналистам.В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов.Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".

https://ria.ru/20201031/gruziya-1582406724.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, грузия, в мире