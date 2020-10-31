Премьер Грузии проголосовал на парламентских выборах
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что на проходящих парламентских выборах проголосовал за демократическое развитие страны.
"Предвыборная кампания удовлетворяла все требования демократии, следовательно, я проголосовал за демократические ценности, за справедливость, за экономически сильное европейское прозападное государство... Я проголосовал за такую Грузию, которая является сегодня намного лучше, чем вчера и завтра будет лучше, чем сегодня. Конечно же, никто не может представить возвращение в прошлое, я дал голос за будущее страны", - заявил премьер журналистам.
В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов.
Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".