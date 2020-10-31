https://ria.ru/20201031/donbass-1582462332.html

Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ЛНР

Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ЛНР

Двое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, заявил в... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:04

2020-10-31T17:04

2020-10-31T17:04

яков осадчий

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что командование вооруженных сил Украины борется с дезертирством в Донбассе, отдавая приказы на минирование территорий между позициями украинских силовиков и ополченцев у линии соприкосновения."В районе населенного пункта Золотое-4 двое боевиков 1-го батальона 30-ой бригады (ВС Украины, - ред.) получили минно-взрывные травмы, при подрыве на собственных минах", - заявил Осадчий.Он уточнил, что по данным Народной милиции, украинские силовики должны были установить пятнадцать противопехотных мин вблизи своих позиций у линии соприкосновения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/donbass-1581999318.html

луганская народная республика

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире