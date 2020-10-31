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Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ЛНР
Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ЛНР
Двое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, заявил в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:04
2020-10-31T17:04
яков осадчий
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что командование вооруженных сил Украины борется с дезертирством в Донбассе, отдавая приказы на минирование территорий между позициями украинских силовиков и ополченцев у линии соприкосновения."В районе населенного пункта Золотое-4 двое боевиков 1-го батальона 30-ой бригады (ВС Украины, - ред.) получили минно-взрывные травмы, при подрыве на собственных минах", - заявил Осадчий.Он уточнил, что по данным Народной милиции, украинские силовики должны были установить пятнадцать противопехотных мин вблизи своих позиций у линии соприкосновения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/donbass-1581999318.html
луганская народная республика
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яков осадчий, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ЛНР

17:04 31.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Двое украинских силовиков подорвались у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что командование вооруженных сил Украины борется с дезертирством в Донбассе, отдавая приказы на минирование территорий между позициями украинских силовиков и ополченцев у линии соприкосновения.
"В районе населенного пункта Золотое-4 двое боевиков 1-го батальона 30-ой бригады (ВС Украины, - ред.) получили минно-взрывные травмы, при подрыве на собственных минах", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что по данным Народной милиции, украинские силовики должны были установить пятнадцать противопехотных мин вблизи своих позиций у линии соприкосновения.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 21:32
Грызлов: Киев согласился представить дорожную карту по Донбассу
 
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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