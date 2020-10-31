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"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.
2020-10-31T22:52
2020-10-31T22:52
кино
шон коннери
видео
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После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году. После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
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60
видео, кино, шон коннери, видео
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.
2020-10-31T22:52
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"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери

22:52 31.10.2020
 
Читать ria.ru в
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.
После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
 
КиноШон КоннериВидео
 
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