https://ria.ru/20201031/bond-dzheyms-bond-ushel-iz-zhizni-legendarnyy-akter-shon-konneri-1582491959.html
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.
2020-10-31T22:52
2020-10-31T22:52
2020-10-31T22:52
кино
шон коннери
видео
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После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году. После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
2020-10-31T22:52
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PT2M00S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кино, шон коннери, видео
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.
2020-10-31T22:52
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PT2M00S
"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.