https://ria.ru/20201031/bond-dzheyms-bond-ushel-iz-zhizni-legendarnyy-akter-shon-konneri-1582491959.html

"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери

"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году.

2020-10-31T22:52

2020-10-31T22:52

2020-10-31T22:52

кино

шон коннери

видео

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После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Бонд, Джеймс Бонд": ушел из жизни легендарный актер Шон Коннери Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Фильмография актера включает более 90 кинолент. В 2000 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и получил титул "сэр". В последний раз на большом экране Коннери видели в 2003 году. После этого он объявил о завершении карьеры. 31 октября 2020 года Шона Коннери не стало. Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи. 2020-10-31T22:52 true PT2M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, кино, шон коннери, видео