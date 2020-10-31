https://ria.ru/20201031/bezrabotitsa-1582420099.html

Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась

Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась

Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась и держится на уровне 5,6%, рассказала замминистра труда Омской области Ирина Варнавская. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:57

2020-10-31T10:57

2020-10-31T10:57

омская область

омская область

общество

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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась и держится на уровне 5,6%, рассказала замминистра труда Омской области Ирина Варнавская."На учёте в Центрах занятости населения состоят более 56 тысяч безработных, можно говорить о стабилизации ситуации с увеличением безработицы по Омской области. Уровень безработицы стабилизировался и составляет 5,6%, с сентября мы не видим уже еженедельных увеличений, как это было с начала пандемии", - сказала Варнавская журналистам.Она добавила, что более половины из зарегистрированных безработных утратили право на получение пособия."Этим категориям мы предлагаем активный поиск вакансий, сейчас в банке вакансий у нас 32 тысячи свободных рабочих мест, средняя заработная плата более 29 тысяч рублей, и мы предлагаем гражданам и общественные работы, с 7 сентября служба занятости ведёт приём в очном режиме и ведёт активное трудоустройство", - добавила замминистра.

https://ria.ru/20201029/bezrabotitsa-1582069859.html

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, общество