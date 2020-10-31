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Омская область
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Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась
Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась
Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась и держится на уровне 5,6%, рассказала замминистра труда Омской области Ирина Варнавская. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:57
2020-10-31T10:57
омская область
омская область
общество
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась и держится на уровне 5,6%, рассказала замминистра труда Омской области Ирина Варнавская."На учёте в Центрах занятости населения состоят более 56 тысяч безработных, можно говорить о стабилизации ситуации с увеличением безработицы по Омской области. Уровень безработицы стабилизировался и составляет 5,6%, с сентября мы не видим уже еженедельных увеличений, как это было с начала пандемии", - сказала Варнавская журналистам.Она добавила, что более половины из зарегистрированных безработных утратили право на получение пособия."Этим категориям мы предлагаем активный поиск вакансий, сейчас в банке вакансий у нас 32 тысячи свободных рабочих мест, средняя заработная плата более 29 тысяч рублей, и мы предлагаем гражданам и общественные работы, с 7 сентября служба занятости ведёт приём в очном режиме и ведёт активное трудоустройство", - добавила замминистра.
https://ria.ru/20201029/bezrabotitsa-1582069859.html
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омская область
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омская область, общество

Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась

10:57 31.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с безработицей в Омской области стабилизировалась и держится на уровне 5,6%, рассказала замминистра труда Омской области Ирина Варнавская.
"На учёте в Центрах занятости населения состоят более 56 тысяч безработных, можно говорить о стабилизации ситуации с увеличением безработицы по Омской области. Уровень безработицы стабилизировался и составляет 5,6%, с сентября мы не видим уже еженедельных увеличений, как это было с начала пандемии", - сказала Варнавская журналистам.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 13:02
Минтруд утвердил целевые показатели по безработице для регионов
Она добавила, что более половины из зарегистрированных безработных утратили право на получение пособия.
"Этим категориям мы предлагаем активный поиск вакансий, сейчас в банке вакансий у нас 32 тысячи свободных рабочих мест, средняя заработная плата более 29 тысяч рублей, и мы предлагаем гражданам и общественные работы, с 7 сентября служба занятости ведёт приём в очном режиме и ведёт активное трудоустройство", - добавила замминистра.
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы
 
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