https://ria.ru/20201031/bezopasnost-1582345939.html

Безопасность горнорудных предприятий обеспечат новые подразделения МЧС

Безопасность горнорудных предприятий обеспечат новые подразделения МЧС

Четыре горноспасательных подразделения созданы в городах Березники и Соликамск Пермского края, сообщает МЧС России. Они включают в себя 30 отделений общей... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

хорошие новости

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Четыре горноспасательных подразделения созданы в городах Березники и Соликамск Пермского края, сообщает МЧС России. Они включают в себя 30 отделений общей численностью более 300 человек. Подразделения обеспечены всем необходимым оборудованием для ликвидации аварий как в подземных рудниках, так и на поверхностных комплексах по переработке и хранению добытой руды. Подразделения начали свою работу 1 октября. Только за первый месяц спасателями был продемонстрирован высокий уровень готовности к оперативному реагированию: они в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на одной из крупнейших производственных площадок, а также оказали помощь в деблокировании четырех пострадавших при ДТП на трассе Пермь – Березники. Создание новых горноспасательных подразделений в Пермском крае – это весомый вклад в обеспечение безопасности работников горнорудных предприятий, а также усиление всей системы РСЧС на территории региона, отмечает ведомство.Переход к обслуживанию горнодобывающих объектов силами горноспасательных подразделений МЧС России производится для повышения качества оперативного реагирования, а также оказания гарантированной высококвалифицированной помощи работникам предприятий при возникновении аварий, в том числе затяжных и сложных.

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, общество