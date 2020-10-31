https://ria.ru/20201031/belorusskiy-tekstil--1582291642.html

Выдержали конкуренцию с Китаем. Секрет белорусского текстиля

Выдержали конкуренцию с Китаем. Секрет белорусского текстиля

Белорусский трикотаж пришелся по размеру русской душе. Товары из соседней республики легко найти в любом российском магазине или на рынке. В этот непростой год... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

александр лукашенко

торговля

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Белорусский трикотаж пришелся по размеру русской душе. Товары из соседней республики легко найти в любом российском магазине или на рынке. В этот непростой год легкая промышленность союзного государства испытывает проблемы, но по-прежнему не уступает в главном — качестве. Кого и как потеснит текстиль с маркировкой Made in Belarus, разбиралось РИА Новости.С любовью из Белоруссии"Конкуренция, все понятно, но свой рынок надо защищать и поддерживать. Призываю вас покупать белорусское", — обратился в июле к согражданам Александр Лукашенко. Продукция этой республики, пожалуй, и не нуждается в президентской рекламе. Особенно в России. И прежде всего речь о товарах легкой промышленности. Постельное белье made in Belarus можно найти практически в любой семье. Не отстает по популярности и белорусская обувь. Как правило, она не дешевая, но ее очень ценят за качество. Искать ультрамодные модели не стоит. Белорусы специализируются на классике — как женской, так и мужской. Поэтому часто их изделия предпочитают люди постарше. А вот нижнее белье популярно прежде всего благодаря размерному ряду: дамы с пышными или нестандартными формами — главные клиентки. Некоторое время с поставками были проблемы. "Из-за карантина многие сети магазинов, куда предприятия отправляли продукцию, не работали. Продажи упали в два раза", — говорит Лада Прогунова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова. Сейчас ситуация на рынке стабилизируется. В поиске новых рынков сбытаВ России Белоруссии приходится жестко конкурировать с азиатскими странами. Собственно, это характерно и для Польши, и для Турции. "Белоруссия на третьем месте по импорту текстиля в Россию — семь процентов. У Бангладеш восемь. Но Китай, конечно, далеко впереди — 35%", — говорит шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.Большим спросом пользуется трикотаж: чулочно-носочная продукция, верхняя одежда и обувь. "За первое полугодие в лидеры внешней торговли вышли швейные и трикотажные предприятия: экспортировали на 21,5 миллиона долларов и 50,3 миллиона соответственно", — отмечает Михаил Грачев, эксперт белорусской инвестиционной компании ЗАО "Айгенис".Льняные ткани отправляют в Японию и Уругвай, кожевенные товары — в Польшу и КНР. Чехия и Румыния предпочитают корсетные изделия и женское белье. "В целом легкая промышленность в первом полугодии сработала с положительным сальдо внешней торговли в 78,6 миллиона долларов", — добавляет собеседник агентства. Предприятия легкой промышленности работают в штатном режиме и в условиях пандемии, продолжают искать новых партнеров, рассказала Татьяна Лугина, председатель профильного концерна "Беллегпром", куда входят 96 организаций, 76 из которых — промышленные. Это 60% отрасли. Важно успеть занять освободившиеся ниши. "Надо объединить усилия для выхода на экспортные рынки. И не только России, где долгие годы было комфортно работать. Мы четко понимаем, что сейчас в приоритете Евросоюз. Ну и, конечно же, Китай, хотя в этом году по понятным причинам там сложно. Но рано или поздно ситуация выровняется", — считает Татьяна Лугина. Привлечь европейского и китайского потребителя белорусы намерены тем же, чем и российского, — качеством. "У нас до сих пор предпочитают натуральность. Мы абсолютно четко понимаем, где синтетическая и не особо удобная в носке вещь, а где качественная", — подчеркивает председатель "Беллегпрома". COVID-19 против торговли"Большая часть экономики республики ориентируется на экспорт. Достаточно неплохо развиты производственный сектор и сельское хозяйство", — указывает Руслан Абрамов, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова. Основной партнер — Россия: 41,2% экспорта и 55,9% импорта. На втором месте — Европейский союз: прежде всего Германия, Польша, Литва, Нидерланды. Торгуют белорусы и с Латвией, Бельгией, Венгрией, Чехией, Словакией, Францией, Эстонией. "Белорусский экспорт расширяется также за счет стран Азии, Африки, Америки и Океании (КНДР, Гаити, Сомали, Кабо-Верде, Суринам)", — уточняет собеседник агентства."Зависимость белорусских компаний от платежеспособного спроса в странах-партнерах очень велика. Например, от России, где доходы населения продолжают падать", — добавляет Петр Пушкарев. Поэтому, продолжает он, производителям одежды и обуви следует ориентироваться на внутреннее потребление."Легкая промышленность, по разным оценкам, — это 25-35% общего оборота непродовольственных товаров. И у экспорта брендов экологичной одежды изо льна огромный потенциал", — уверен аналитик.Легкая промышленность тесно взаимосвязана с другими отраслями. "В Беларуси не вводили обязательный карантин, но из-за падения экономики на фоне пандемии у наших основных партнеров объем внешней торговли сократился", — говорит Михаил Грачев."В январе — августе по сравнению с тем же периодом прошлого года оборот уменьшился на 18,9%, при этом экспорт — на 17,7%, импорт — на 19,9%", — отмечает Прогунова. Ограничения в странах-партнерах сильно ударили по сбыту удобрений и других минеральных продуктов, товаров сельского хозяйства, машин, оборудования, наземных и плавучих транспортных средств. А "Беллегпром", крупнейший концерн, чрезвычайно сильно зависит от доходов и платежеспособности работников, занятых в машиностроении и других экспортных отраслях, напоминает Петр Пушкарев. Перспективы белорусской легкой промышленности и всей экономики определяет эпидемиологическая ситуация. "Если вторая волна усилится, неизбежно закрытие магазинов, падение доходов населения и снижение спроса на потребительские товары. Причем как в республике, так и у главных внешеторговых партнеров. В результате сокращения ВВП не избежать", — предупреждает Лада Прогунова. По данным Белстата, в январе — августе ВВП страны уменьшился на 1,3%. По итогам 2020-го ожидается сохранение прошлогоднего показателя. Осторожный оптимизм белорусского правительства основан на том, что предприятия работают в штатном режиме. Однако, указывают экономисты, одно дело изготовить продукцию "на склад" и заложить ее заранее в ВВП, совсем другое — реализовать. И все это на фоне падения спроса как внутри страны, так и за ее пределами.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, торговля