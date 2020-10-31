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Белоруссия запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска
Белоруссия запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска
Правительство Белоруссии постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:08
2020-10-31T19:01
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в субботу на сайте Госпогранкомитета республики."С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", — говорится в сообщении со ссылкой на решение правительства.Госпогранкомитет подчеркивает, что "на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение".В сообщении приводится перечень лиц, которых не касается решение об ограничении въезда.В частности, "данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию".Также, по данным ведомства, ограничения не касаются иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии; иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии; иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии; иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории республики.В перечень исключений входят и иностранцы, следующие в Белоруссию по извещению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника, а также иностранцы, осуществляющие перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации. Не подпадают под ограничения иностранцы, следующие транзитом через территорию Белоруссии в соответствии с белорусско-украинским соглашением об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по белорусской территории, работники, транспортные средства и грузы Чернобыльской АЭС и предприятия, осуществляющие деятельность в зоне отчуждения, а также иностранные специалисты, привлеченные к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС.Помимо этого, решение не распространяется на водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок и перевозок международных почтовых отправлений, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.Как пояснили РИА Новости в Госпогранкомитете, дополнительных мер по охране госграницы на белорусско-российском участке органами погранслужбы не вводилось. "Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется", — отметили там. Таком образом, в решении правительства речь идет о въезде иностранцев через наземные пункты пропуска на границе с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.Ранее Госпогранкомитет сообщил, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Белоруссия с четверга временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. Вместе с тем пункт пропуска в аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений, уточняли в ведомстве, отмечая, что граждан Белоруссии пропускают в республику, а пограничники вправе принимать частные решения касательно въезда иностранцев.
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здоровье - общество, чернобыльская аэс, латвия, россия, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска

17:08 31.10.2020 (обновлено: 19:01 31.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в субботу на сайте Госпогранкомитета республики.
"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", — говорится в сообщении со ссылкой на решение правительства.
Госпогранкомитет подчеркивает, что "на лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, не распространяется данное ограничение".
В сообщении приводится перечень лиц, которых не касается решение об ограничении въезда.
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В частности, "данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию".
Также, по данным ведомства, ограничения не касаются иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии; иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии; иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Белоруссии; иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории республики.
В перечень исключений входят и иностранцы, следующие в Белоруссию по извещению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника, а также иностранцы, осуществляющие перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации. Не подпадают под ограничения иностранцы, следующие транзитом через территорию Белоруссии в соответствии с белорусско-украинским соглашением об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по белорусской территории, работники, транспортные средства и грузы Чернобыльской АЭС и предприятия, осуществляющие деятельность в зоне отчуждения, а также иностранные специалисты, привлеченные к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС.
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Помимо этого, решение не распространяется на водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок и перевозок международных почтовых отправлений, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Как пояснили РИА Новости в Госпогранкомитете, дополнительных мер по охране госграницы на белорусско-российском участке органами погранслужбы не вводилось. "Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется", — отметили там. Таком образом, в решении правительства речь идет о въезде иностранцев через наземные пункты пропуска на границе с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.
Ранее Госпогранкомитет сообщил, что в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Белоруссия с четверга временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. Вместе с тем пункт пропуска в аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений, уточняли в ведомстве, отмечая, что граждан Белоруссии пропускают в республику, а пограничники вправе принимать частные решения касательно въезда иностранцев.
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