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Аксенов с иронией прокомментировал слухи о своем переходе в Госдуму
Аксенов с иронией прокомментировал слухи о своем переходе в Госдуму
Глава Крыма Сергей Аксенов с иронией воспринял слухи о своем возможном переходе в Госдуму. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:58
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сергей аксенов (политик)
госдума рф
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов с иронией воспринял слухи о своем возможном переходе в Госдуму."Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", — пошутил Аксенов в ответ на просьбу прокомментировать информацию ряда Тelegram-каналов о переходе в Госдуму после новых выборов.Глава республики подчеркнул, что не первый раз слышит слухи о своей отставке."Меня раз в две недели "снимают" стабильно с должности в течение всех этих лет", — сказал Аксенов.Глава республики подчеркнул, что будет занимать свою должность до тех пор, пока будет нужен на ней президенту страны.Аксенов руководит Крымом с апреля 2014 года. Входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580531124.html
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сергей аксенов (политик), госдума рф, республика крым, политика

Аксенов с иронией прокомментировал слухи о своем переходе в Госдуму

12:58 31.10.2020 (обновлено: 13:36 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов с иронией воспринял слухи о своем возможном переходе в Госдуму.
"Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", — пошутил Аксенов в ответ на просьбу прокомментировать информацию ряда Тelegram-каналов о переходе в Госдуму после новых выборов.
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"Меня раз в две недели "снимают" стабильно с должности в течение всех этих лет", — сказал Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что будет занимать свою должность до тех пор, пока будет нужен на ней президенту страны.
Аксенов руководит Крымом с апреля 2014 года. Входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".
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Сергей Аксенов (политик)Госдума РФРеспублика КрымПолитика
 
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