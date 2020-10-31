https://ria.ru/20201031/aksenov-1582435031.html

Аксенов с иронией прокомментировал слухи о своем переходе в Госдуму

Аксенов с иронией прокомментировал слухи о своем переходе в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов с иронией воспринял слухи о своем возможном переходе в Госдуму. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:58

2020-10-31T12:58

2020-10-31T13:36

сергей аксенов (политик)

госдума рф

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов с иронией воспринял слухи о своем возможном переходе в Госдуму."Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", — пошутил Аксенов в ответ на просьбу прокомментировать информацию ряда Тelegram-каналов о переходе в Госдуму после новых выборов.Глава республики подчеркнул, что не первый раз слышит слухи о своей отставке."Меня раз в две недели "снимают" стабильно с должности в течение всех этих лет", — сказал Аксенов.Глава республики подчеркнул, что будет занимать свою должность до тех пор, пока будет нужен на ней президенту страны.Аксенов руководит Крымом с апреля 2014 года. Входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580531124.html

https://ria.ru/20201029/voda-1582182130.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), госдума рф, республика крым, политика