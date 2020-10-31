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Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв
Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв
Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку Городской клинической больницы № 2 (ГКБ 2) в Челябинске после взрыва кислородных баллонов, сообщается на РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:26
2020-10-31T14:36
взрыв в челябинской поликлинике
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку Городской клинической больницы № 2 (ГКБ 2) в Челябинске после взрыва кислородных баллонов, сообщается на сайте Росздравнадзора."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку ГКБ 2, где произошел взрыв кислородного баллона. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов нет", - говорится в сообщении.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.
россия
челябинск
челябинская область
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видео, взрыв в челябинской поликлинике, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, челябинская область, происшествия

Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв

14:26 31.10.2020 (обновлено: 14:36 31.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку Городской клинической больницы № 2 (ГКБ 2) в Челябинске после взрыва кислородных баллонов, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку ГКБ 2, где произошел взрыв кислородного баллона. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов нет", - говорится в сообщении.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.
 
Взрыв в челябинской поликлиникеРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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