https://ria.ru/20201031/-roszdravnadzor-1582444227.html

Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв

Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв

Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку Городской клинической больницы № 2 (ГКБ 2) в Челябинске после взрыва кислородных баллонов, сообщается на РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:26

2020-10-31T14:26

2020-10-31T14:36

взрыв в челябинской поликлинике

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора проведет проверку Городской клинической больницы № 2 (ГКБ 2) в Челябинске после взрыва кислородных баллонов, сообщается на сайте Росздравнадзора."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведет проверку ГКБ 2, где произошел взрыв кислородного баллона. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов нет", - говорится в сообщении.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУМЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.

россия

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челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, взрыв в челябинской поликлинике, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, челябинская область, происшествия