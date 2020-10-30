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Как спасти глаза во время пандемии?
Как спасти глаза во время пандемии?
Переход из офиса на удаленную работу дома из-за коронавируса может испортить зрение, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:10
2020-10-30T02:10
hi-tech mail.ru
дмитрий рябинин
удаленная работа
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Переход из офиса на удаленную работу дома из-за коронавируса может испортить зрение, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По его словам, домашние условия не всегда пригодны для длительной работы.С началом пандемии коронавируса у россиян усилилась нагрузка на глаза. Специалисты фиксируют, что во время удаленной работы люди сидят за монитором или смартфоном дольше, чем в офисе. При этом дома значительно менее удобные и безопасные условия работы, чем в офисе, что может привести к неудобствам и даже заболеваниям, считает Рябинин. Один из первых шагов в борьбе с этими проблемами – замена монитора домашнего компьютера.Также важно продумать домашнее освещение по образу офисного, чтобы не было бликов и отражений."Отражения на экране могут в значительной степени утомлять глаза. Лучше подумать о покупке дополнительной антибликовой защиты. Если у пользователя очки, можно купить линзы с антибликовым покрытием. Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз – в последнее время они очень популярны," – добавил РябининКроме того, глазам надо физически помогать переносить такие условия работы, напомнил эксперт."Чаще моргать, делать зарядку для глаз, перерывы в работе. Интенсивность в работе во время пандемии настолько возросла, что большинство пользователей этим пренебрегают. Но если соблюдать все эти предосторожности вместе, можно сократить вред для глаз. А если ограничиваться чем-то одним, глазам грозит опасность", – заключил эксперт.
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hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, удаленная работа, россия, здоровье, общество

Как спасти глаза во время пандемии?

02:10 30.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Переход из офиса на удаленную работу дома из-за коронавируса может испортить зрение, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По его словам, домашние условия не всегда пригодны для длительной работы.
С началом пандемии коронавируса у россиян усилилась нагрузка на глаза. Специалисты фиксируют, что во время удаленной работы люди сидят за монитором или смартфоном дольше, чем в офисе. При этом дома значительно менее удобные и безопасные условия работы, чем в офисе, что может привести к неудобствам и даже заболеваниям, считает Рябинин. Один из первых шагов в борьбе с этими проблемами – замена монитора домашнего компьютера.
"Если по-прежнему человек работает за ламповым монитором, а таких достаточно много, лучше позаботиться о покупке плоского светодиодного экрана с антибликовой поверхностью. ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения. А это – главная причина быстрого утомления глаз. Даже если визуально это мерцание не заметно, оно все равно может вызвать переутомление глаз, что скажется и на работоспособности", – отметил собеседник радио.
Также важно продумать домашнее освещение по образу офисного, чтобы не было бликов и отражений.
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"Отражения на экране могут в значительной степени утомлять глаза. Лучше подумать о покупке дополнительной антибликовой защиты. Если у пользователя очки, можно купить линзы с антибликовым покрытием. Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз – в последнее время они очень популярны," – добавил Рябинин
Кроме того, глазам надо физически помогать переносить такие условия работы, напомнил эксперт.
"Чаще моргать, делать зарядку для глаз, перерывы в работе. Интенсивность в работе во время пандемии настолько возросла, что большинство пользователей этим пренебрегают. Но если соблюдать все эти предосторожности вместе, можно сократить вред для глаз. А если ограничиваться чем-то одним, глазам грозит опасность", – заключил эксперт.
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