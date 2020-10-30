https://ria.ru/20201030/zrenie-1582195039.html

Как спасти глаза во время пандемии?

Как спасти глаза во время пандемии?

Переход из офиса на удаленную работу дома из-за коронавируса может испортить зрение, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:10

2020-10-30T02:10

2020-10-30T02:10

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

удаленная работа

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Переход из офиса на удаленную работу дома из-за коронавируса может испортить зрение, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. По его словам, домашние условия не всегда пригодны для длительной работы.С началом пандемии коронавируса у россиян усилилась нагрузка на глаза. Специалисты фиксируют, что во время удаленной работы люди сидят за монитором или смартфоном дольше, чем в офисе. При этом дома значительно менее удобные и безопасные условия работы, чем в офисе, что может привести к неудобствам и даже заболеваниям, считает Рябинин. Один из первых шагов в борьбе с этими проблемами – замена монитора домашнего компьютера.Также важно продумать домашнее освещение по образу офисного, чтобы не было бликов и отражений."Отражения на экране могут в значительной степени утомлять глаза. Лучше подумать о покупке дополнительной антибликовой защиты. Если у пользователя очки, можно купить линзы с антибликовым покрытием. Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз – в последнее время они очень популярны," – добавил РябининКроме того, глазам надо физически помогать переносить такие условия работы, напомнил эксперт."Чаще моргать, делать зарядку для глаз, перерывы в работе. Интенсивность в работе во время пандемии настолько возросла, что большинство пользователей этим пренебрегают. Но если соблюдать все эти предосторожности вместе, можно сократить вред для глаз. А если ограничиваться чем-то одним, глазам грозит опасность", – заключил эксперт.

https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html

https://ria.ru/20200820/1576015435.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, удаленная работа, россия, здоровье, общество