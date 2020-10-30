https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582378482.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 522 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 522 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 522, заявил министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:09

2020-10-30T21:09

2020-10-30T21:19

землетрясение в греции и турции

турция

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 522, заявил министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум."По последним данным, при землетрясении погибли 12 и пострадали 522 человека. Под обломками 17 разрушенных зданий есть люди, там работают спасатели", - сказал Курум журналистам.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.Ранее сообщалось о 12 погибших и 438 раненых. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет.

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T21:09 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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