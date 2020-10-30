https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582312647.html
Посольство не располагает данными о пострадавших в Турции россиянах
Посольство не располагает данными о пострадавших в Турции россиянах
Информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в турецком Измире, на данный момент нет, не поступало никаких обращений, заявила РИА Новости пресс-атташе РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:27
2020-10-30T16:27
2020-10-30T17:14
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
измир
турция
анкара
в мире
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в турецком Измире, на данный момент нет, не поступало никаких обращений, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.Она добавила, что почетное консульство в Измире мобилизовано "для организации приема звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи".
измир (провинция)
измир
турция
анкара
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения
В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет.
2020-10-30T16:27
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PT0M38S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, измир (провинция), измир, турция, анкара, в мире