https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582312647.html

Посольство не располагает данными о пострадавших в Турции россиянах

Посольство не располагает данными о пострадавших в Турции россиянах

Информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в турецком Измире, на данный момент нет, не поступало никаких обращений, заявила РИА Новости пресс-атташе РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:27

2020-10-30T16:27

2020-10-30T17:14

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

измир

турция

анкара

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в турецком Измире, на данный момент нет, не поступало никаких обращений, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.Она добавила, что почетное консульство в Измире мобилизовано "для организации приема звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи".

измир (провинция)

измир

турция

анкара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T16:27 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), измир, турция, анкара, в мире