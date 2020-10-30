https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582300574.html

В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9

В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9

Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции)... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:36

2020-10-30T15:36

2020-10-30T17:47

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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции). Первоначально сообщалось о магнитуде 6,6.Землетрясение произошло в 13.51 (14.51 мск). Очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение длилось 10 секунд.Из-за землетрясения отложено телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которое планировалось передать в 15.00 (16.00 мск), сообщила пресс-служба премьера.Землетрясение ощущалось и в Афинах. "Согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, один человек ранен при падении стены", - сообщает станция.Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесён ряду зданий.В пятницу также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 на западе Турции, эпицентр которого находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. по последним данным, оно вызвало значительные разрушения в Измире.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, туризм, новости - туризм, кириакос мицотакис, греция, турция, измир, афины, в мире