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В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9
В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9
Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции)... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:36
2020-10-30T17:47
землетрясение в эгейском море
туризм
новости - туризм
кириакос мицотакис
греция
турция
измир
афины
в мире
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АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции). Первоначально сообщалось о магнитуде 6,6.Землетрясение произошло в 13.51 (14.51 мск). Очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение длилось 10 секунд.Из-за землетрясения отложено телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которое планировалось передать в 15.00 (16.00 мск), сообщила пресс-служба премьера.Землетрясение ощущалось и в Афинах. "Согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, один человек ранен при падении стены", - сообщает станция.Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесён ряду зданий.В пятницу также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 на западе Турции, эпицентр которого находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. по последним данным, оно вызвало значительные разрушения в Измире.
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
греция
турция
измир
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землетрясение в эгейском море, туризм, новости - туризм, кириакос мицотакис, греция, турция, измир, афины, в мире

В Греции сообщили о землетрясении магнитудой 6,9

15:36 30.10.2020 (обновлено: 17:47 30.10.2020)
 
© AFP 2020 / EurokinissiПоследствия землетрясения на острове Самос в Греции. 30 октября 2020
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции. 30 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AFP 2020 / Eurokinissi
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции. 30 октября 2020
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Сейсмическая лаборатория Афинского университета повысила до 6,8 магнитуду землетрясения, которое произошло возле острова Самос (Додеканесские острова Греции). Первоначально сообщалось о магнитуде 6,6.
Землетрясение произошло в 13.51 (14.51 мск). Очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение длилось 10 секунд.
Из-за землетрясения отложено телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которое планировалось передать в 15.00 (16.00 мск), сообщила пресс-служба премьера.
Землетрясение ощущалось и в Афинах.
"Согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, один человек ранен при падении стены", - сообщает станция.
Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесён ряду зданий.
В пятницу также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 на западе Турции, эпицентр которого находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. по последним данным, оно вызвало значительные разрушения в Измире.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века - РИА Новости, 1920, 26.12.2017
26 декабря 2017, 13:32Инфографика
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
 
Землетрясение в Эгейском мореТуризмНовости - ТуризмКириакос МицотакисГрецияТурцияИзмирАфиныВ мире
 
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