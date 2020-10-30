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Зеленский внес в Раду проект о прекращении полномочий текущего состава КС
Зеленский внес в Раду проект о прекращении полномочий текущего состава КС
Президент Украины Владимир Зеленский после отмены Конституционным судом (КС) ряда антикоррупционных норм внес в Верховную раду проект закона о прекращении... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:57
2020-10-30T14:13
конституционный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после отмены Конституционным судом (КС) ряда антикоррупционных норм внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС, соответствующий документ обнародован на официальном сайте украинского парламента в пятницу.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной в связи с решением КС.Президент Украины отмечает, что, принимая во внимание "дерзкое и беспрецедентное нарушение" Конституционным судом Украины основных принципов своей деятельности при рассмотрении дела и "попытку свержения конституционного строя и захвата государственной власти, предлагает Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм."Решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20) является ничтожным (не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов", – говорится в законопроекте."Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года,.. прекращаются со дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в проекте закона. В документе говорится, что субъектам назначения судей КС поручается безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе нового состав Конституционного суда.В случае принятия законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
https://ria.ru/20201030/delo-1582263033.html
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конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский внес в Раду проект о прекращении полномочий текущего состава КС

13:57 30.10.2020 (обновлено: 14:13 30.10.2020)
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после отмены Конституционным судом (КС) ряда антикоррупционных норм внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС, соответствующий документ обнародован на официальном сайте украинского парламента в пятницу.
Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной в связи с решением КС.
Участник акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти
Президент Украины отмечает, что, принимая во внимание "дерзкое и беспрецедентное нарушение" Конституционным судом Украины основных принципов своей деятельности при рассмотрении дела и "попытку свержения конституционного строя и захвата государственной власти, предлагает Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.
"Решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20) является ничтожным (не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов", – говорится в законопроекте.
"Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года,.. прекращаются со дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в проекте закона. В документе говорится, что субъектам назначения судей КС поручается безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе нового состав Конституционного суда.
В случае принятия законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Конституционный суд УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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