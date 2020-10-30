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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201030/zdravookhranenie-1582322785.html
Ярославские власти рассказали о модернизации здравоохранения
Ярославские власти рассказали о модернизации здравоохранения
Миздрав России признал программу модернизации первичного звена здравоохранения Ярославской области одной из лучших, в течение 2021-2025 годов регион получит... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:04
2020-10-30T17:04
ярославская область
дмитрий миронов
здоровье - общество
михаил мишустин
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Миздрав России признал программу модернизации первичного звена здравоохранения Ярославской области одной из лучших, в течение 2021-2025 годов регион получит более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета и добавит к ним 600 миллионов рублей из областного."Со следующего года приступаем к глобальной модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря успешной защите в Минздраве соответствующей региональной программы, область получит в ближайшие 5 лет более 5 миллиардов рублей на решение проблем "первички"… К слову, нашу программу, Минздрав рекомендовал другим регионам брать за образец", - написал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.В дополнение к этой сумме регион выделит порядка 600 миллионов рублей.Программа модернизации предусматривает строительство 64 новых модульных зданий и обеспечение их квалифицированными кадрами, капитальный ремонт запланирован в 282 зданиях поликлиник, стационаров, врачебных амбулаторий, ФАПов и офисов врача общей практики. В рамках программы будет переоснащено 100% медицинских организаций, где оказывается первичная помощь взрослым и детям. Предполагается закупка более 7 тысяч единиц новой техники, в том числе аппаратов для проведения КТ, МРТ, УЗИ, рентгена. Власти закупят 175 единиц транспортной техники для доставки медработников к пациентам, живущим в удаленных населенных пунктах, а также 14 автомобилей скорой медицинской помощи."Последние несколько лет государство развивало систему специализированной, высокотехнологичной помощи, первичному звену было уделено меньше внимания. А между тем, именно с ним в первую очередь сталкивается человек, нуждающийся в медицинских услугах – будь это лечение или профилактика. Именно поэтому президент страны поставил задачу модернизировать службу, сделать ее доступной для всех жителей… Скоро пациенты смогут сами оценить позитивные изменения в этой сфере, особенно необходимые в условиях пандемии", - подчеркнул Миронов.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что около 500 миллиардов рублей будет выделено за 5 лет на развитие первичного звена здравоохранения.
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582239963.html
https://ria.ru/20201012/predpriyatiya-1579356131.html
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дмитрий миронов, здоровье - общество, михаил мишустин, ярославская область, общество

Ярославские власти рассказали о модернизации здравоохранения

17:04 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Миздрав России признал программу модернизации первичного звена здравоохранения Ярославской области одной из лучших, в течение 2021-2025 годов регион получит более 5 миллиардов рублей из федерального бюджета и добавит к ним 600 миллионов рублей из областного.
"Со следующего года приступаем к глобальной модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря успешной защите в Минздраве соответствующей региональной программы, область получит в ближайшие 5 лет более 5 миллиардов рублей на решение проблем "первички"… К слову, нашу программу, Минздрав рекомендовал другим регионам брать за образец", - написал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
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В дополнение к этой сумме регион выделит порядка 600 миллионов рублей.
Программа модернизации предусматривает строительство 64 новых модульных зданий и обеспечение их квалифицированными кадрами, капитальный ремонт запланирован в 282 зданиях поликлиник, стационаров, врачебных амбулаторий, ФАПов и офисов врача общей практики. В рамках программы будет переоснащено 100% медицинских организаций, где оказывается первичная помощь взрослым и детям. Предполагается закупка более 7 тысяч единиц новой техники, в том числе аппаратов для проведения КТ, МРТ, УЗИ, рентгена. Власти закупят 175 единиц транспортной техники для доставки медработников к пациентам, живущим в удаленных населенных пунктах, а также 14 автомобилей скорой медицинской помощи.
"Последние несколько лет государство развивало систему специализированной, высокотехнологичной помощи, первичному звену было уделено меньше внимания. А между тем, именно с ним в первую очередь сталкивается человек, нуждающийся в медицинских услугах – будь это лечение или профилактика. Именно поэтому президент страны поставил задачу модернизировать службу, сделать ее доступной для всех жителей… Скоро пациенты смогут сами оценить позитивные изменения в этой сфере, особенно необходимые в условиях пандемии", - подчеркнул Миронов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что около 500 миллиардов рублей будет выделено за 5 лет на развитие первичного звена здравоохранения.
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