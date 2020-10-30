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Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками
Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками
Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:11
2020-10-30T15:11
всемирный фонд дикой природы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.По данным директора общественного объединения "Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля" Ольги Чупаченко, приведенным в сообщении, снимки со спутников свидетельствуют, что в 2019 году в Южной Сибири было минимум 94 факта комплексных загрязнений рек, включая речные притоки ниже по течению от золотых приисков.Как уточнили РИА Новости в WWF России, теперь активисты намерены обратиться в Росприроднадзор.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581218166.html
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всемирный фонд дикой природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками

15:11 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевВид на тайгу
Вид на тайгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
"В 2020 году в той же Южной Сибири выявлено загрязнение рек протяженностью 2649 км и 78 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки). Это результаты первого масштабного общественного мониторинга фактов загрязнения рек из-за деятельности золотодобытчиков в Южной Сибири. Мониторинг ведется WWF России и экологической коалицией "Реки без границ", - говорится в релизе.
По данным директора общественного объединения "Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля" Ольги Чупаченко, приведенным в сообщении, снимки со спутников свидетельствуют, что в 2019 году в Южной Сибири было минимум 94 факта комплексных загрязнений рек, включая речные притоки ниже по течению от золотых приисков.
Как уточнили РИА Новости в WWF России, теперь активисты намерены обратиться в Росприроднадзор.
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