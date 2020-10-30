Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
"В 2020 году в той же Южной Сибири выявлено загрязнение рек протяженностью 2649 км и 78 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки). Это результаты первого масштабного общественного мониторинга фактов загрязнения рек из-за деятельности золотодобытчиков в Южной Сибири. Мониторинг ведется WWF России и экологической коалицией "Реки без границ", - говорится в релизе.
По данным директора общественного объединения "Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля" Ольги Чупаченко, приведенным в сообщении, снимки со спутников свидетельствуют, что в 2019 году в Южной Сибири было минимум 94 факта комплексных загрязнений рек, включая речные притоки ниже по течению от золотых приисков.
Как уточнили РИА Новости в WWF России, теперь активисты намерены обратиться в Росприроднадзор.
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