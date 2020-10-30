https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html

Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками

Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками

Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:11

2020-10-30T15:11

2020-10-30T15:11

всемирный фонд дикой природы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ретроспективный анализ космических снимков позволил установить 78 фактов загрязнения при добыче золота рек Южной Сибири в 2020 году, заявил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.По данным директора общественного объединения "Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля" Ольги Чупаченко, приведенным в сообщении, снимки со спутников свидетельствуют, что в 2019 году в Южной Сибири было минимум 94 факта комплексных загрязнений рек, включая речные притоки ниже по течению от золотых приисков.Как уточнили РИА Новости в WWF России, теперь активисты намерены обратиться в Росприроднадзор.

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581218166.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный фонд дикой природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия