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Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича
Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:43
2020-10-30T17:43
россия
лдпр
сергей собянин
владимир жириновский
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из московских улиц.Лидер ЛДПР отметил, что в истории России есть много преданно защищавших родину героев, которые были незаслуженно забыты, один из них – генерал русской армии, коренной москвич Николай Юденич.Жириновский подчеркнул, что Юденич прославился военными заслугами во время Первой мировой войны, в годы Гражданской войны возглавлял силы, которые "противостояли государственному перевороту".
https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html
https://ria.ru/20200522/1571812538.html
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россия, лдпр, сергей собянин, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича

17:43 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из московских улиц.
Лидер ЛДПР отметил, что в истории России есть много преданно защищавших родину героев, которые были незаслуженно забыты, один из них – генерал русской армии, коренной москвич Николай Юденич.
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Жириновский подчеркнул, что Юденич прославился военными заслугами во время Первой мировой войны, в годы Гражданской войны возглавлял силы, которые "противостояли государственному перевороту".

"Мы предлагаем увековечить имя генерала Юденича в названии одной из улиц города Москвы. Этот жест станет актом восстановления подлинной исторической справедливости и данью герою России", - говорится в обращении, которое Жириновский опубликовал в Telegram-канале.

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РоссияЛДПРСергей СобянинВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
 
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