https://ria.ru/20201030/yudenich-1582333967.html

Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича

Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:43

2020-10-30T17:43

2020-10-30T17:43

россия

лдпр

сергей собянин

владимир жириновский

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из московских улиц.Лидер ЛДПР отметил, что в истории России есть много преданно защищавших родину героев, которые были незаслуженно забыты, один из них – генерал русской армии, коренной москвич Николай Юденич.Жириновский подчеркнул, что Юденич прославился военными заслугами во время Первой мировой войны, в годы Гражданской войны возглавлял силы, которые "противостояли государственному перевороту".

https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html

https://ria.ru/20200522/1571812538.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, сергей собянин, владимир жириновский, москва, общество