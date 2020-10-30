Жириновский предложил назвать улицу в Москве именем генерала Юденича
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память генерала Николая Юденича в названии одной из московских улиц.
Лидер ЛДПР отметил, что в истории России есть много преданно защищавших родину героев, которые были незаслуженно забыты, один из них – генерал русской армии, коренной москвич Николай Юденич.
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Жириновский подчеркнул, что Юденич прославился военными заслугами во время Первой мировой войны, в годы Гражданской войны возглавлял силы, которые "противостояли государственному перевороту".
"Мы предлагаем увековечить имя генерала Юденича в названии одной из улиц города Москвы. Этот жест станет актом восстановления подлинной исторической справедливости и данью герою России", - говорится в обращении, которое Жириновский опубликовал в Telegram-канале.
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