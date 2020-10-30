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Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией
Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:21
2020-10-30T09:25
есихидэ суга
тосимицу мотэги
мид японии‎
япония
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в мире
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ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна.Все прежние соглашения остаются в силе, сказал он на пресс-конференции. Также дипломат отметил, что японская сторона заинтересована в ускорении переговорного процесса по ключевым вопросам.Накануне премьер страны Ёсихидэ Суги выступил в парламенте, в своей речи он озвучил такую же позицию.Россия и Япония не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.В ноябре 2018 года — после встречи президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Но пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
https://ria.ru/20190328/1552168150.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kurily-1580066389.html
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есихидэ суга, тосимицу мотэги, мид японии‎, япония, сша, в мире

Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией

08:21 30.10.2020 (обновлено: 09:25 30.10.2020)
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiМинистр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна.
Все прежние соглашения остаются в силе, сказал он на пресс-конференции. Также дипломат отметил, что японская сторона заинтересована в ускорении переговорного процесса по ключевым вопросам.
Накануне премьер страны Ёсихидэ Суги выступил в парламенте, в своей речи он озвучил такую же позицию.
Россия и Япония не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Но пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
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Есихидэ СугаТосимицу МотэгиМИД Японии‎ЯпонияСШАВ мире
 
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