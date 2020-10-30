https://ria.ru/20201030/yaponiya-1582210522.html

Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией

Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:21

2020-10-30T08:21

2020-10-30T09:25

есихидэ суга

тосимицу мотэги

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ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна.Все прежние соглашения остаются в силе, сказал он на пресс-конференции. Также дипломат отметил, что японская сторона заинтересована в ускорении переговорного процесса по ключевым вопросам.Накануне премьер страны Ёсихидэ Суги выступил в парламенте, в своей речи он озвучил такую же позицию.Россия и Япония не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.В ноябре 2018 года — после встречи президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Но пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.

https://ria.ru/20190328/1552168150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kurily-1580066389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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