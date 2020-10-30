Во Владивостоке выявили вспышку COVID-19 в Нахимовском училище
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Свыше 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища – филиала Нахимовского военно-морского училища – переболели коронавирусом, еще 12 проходят лечение, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.
"Более 100 ребят уже переболели. Сегодня в стационаре – 12 ребят, завтра заканчивается период обсервации для тех, кто контактировал с заболевшими", - сказала Романова.
По ее словам, воспитанники училища были госпитализированы в инфекционное отделение КГАУЗ "Владивостокская больница №2" и инфекционное отделение госпиталя Тихоокеанского флота.
Романова также отметила, что аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае принято решение направить обращения в адрес министерства обороны РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой изучить вопрос об открытии педиатрического отделения в госпитале ТОФ.
"Считаю, что из каждой ситуации надо извлекать уроки. Подобное решение принять необходимо для того, чтобы быть готовыми осуществлять полный комплекс мер по охране здоровья и оказанию медицинской помощи несовершеннолетним", - добавила она.
Комментарием руководства училища РИА Новости пока не располагает.
Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Оно размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем им. С.О. Макарова (ранее — филиал Военно-морской академии). В соответствии с приказом от 2016 года "Владивостокское ПКУ" присоединено к Нахимовскому военно-морскому училищу, став его филиалом. По данным на сайте училища, там обучаются 560 воспитанников.
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