https://ria.ru/20201030/vspyshka-1582208006.html

Во Владивостоке выявили вспышку COVID-19 в Нахимовском училище

Во Владивостоке выявили вспышку COVID-19 в Нахимовском училище

Свыше 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища – филиала Нахимовского военно-морского училища – переболели коронавирусом, еще 12... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:39

2020-10-30T07:39

2020-10-30T07:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна кузнецова

нахимовское военно-морское училище

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Свыше 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища – филиала Нахимовского военно-морского училища – переболели коронавирусом, еще 12 проходят лечение, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.По ее словам, воспитанники училища были госпитализированы в инфекционное отделение КГАУЗ "Владивостокская больница №2" и инфекционное отделение госпиталя Тихоокеанского флота.Романова также отметила, что аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае принято решение направить обращения в адрес министерства обороны РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой изучить вопрос об открытии педиатрического отделения в госпитале ТОФ.Комментарием руководства училища РИА Новости пока не располагает.Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Оно размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем им. С.О. Макарова (ранее — филиал Военно-морской академии). В соответствии с приказом от 2016 года "Владивостокское ПКУ" присоединено к Нахимовскому военно-морскому училищу, став его филиалом. По данным на сайте училища, там обучаются 560 воспитанников.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

https://ria.ru/20201029/rot-1582189706.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, нахимовское военно-морское училище, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, общество