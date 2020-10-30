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Воронежская область
https://ria.ru/20201030/voronezh-1582222613.html
Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года
Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года
Депутаты Воронежской областной думы с начала 2020 года рассмотрели более 2 тысяч обращения граждан, сообщает заксобрание. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:14
2020-10-30T14:21
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
общество
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы с начала 2020 года рассмотрели более 2 тысяч обращения граждан, сообщает заксобрание.Большая часть поступивших обращений связана с вопросами социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.Как отмечает заксобрание, хорошо зарекомендовала себя и недавно введенная практика тематических приемов. С 5 по 9 октября депутаты областной думы вместе с экспертами приняли участие в консультациях пожилых граждан. Всего за время проведения тематической недели поступило свыше 450 обращений от старшего поколения. Воронежцы смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра. Со 2 по 6 ноября пройдет неделя тематических приемов, посвященных вопросам жилищно-коммунальной сферы.По словам заместителя председателя комитета Воронежской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководителя региональной партийной приемной Марины Андрейчук, сейчас специалисты пробуют и новые форматы работы с заявителями.По ее словам, как только приемная получает обращение, в тот же день оно запускается в работу. "Определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ", - добавила Андрейчук.
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владимир нетесов, воронежская областная дума, общество

Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года

10:14 30.10.2020 (обновлено: 14:21 30.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиВоронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года
Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы с начала 2020 года рассмотрели более 2 тысяч обращения граждан, сообщает заксобрание.
"Всего по итогам 9 месяцев 2020 года парламентарии решили более 2 тысяч вопросов, поступивших от воронежцев. Заявления поступали в приемную граждан регионального парламента, приемные в избирательных округах, а также в региональную общественную приемную партии "Единая Россия", - информирует Воронежская областная дума.
Большая часть поступивших обращений связана с вопросами социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.
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"Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Наш главный приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Для этого депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций", – рассказал Нетёсов.
Как отмечает заксобрание, хорошо зарекомендовала себя и недавно введенная практика тематических приемов. С 5 по 9 октября депутаты областной думы вместе с экспертами приняли участие в консультациях пожилых граждан. Всего за время проведения тематической недели поступило свыше 450 обращений от старшего поколения. Воронежцы смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра. Со 2 по 6 ноября пройдет неделя тематических приемов, посвященных вопросам жилищно-коммунальной сферы.
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По словам заместителя председателя комитета Воронежской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководителя региональной партийной приемной Марины Андрейчук, сейчас специалисты пробуют и новые форматы работы с заявителями.
"Для того, чтобы дать возможность всем без исключения жителям региона обратиться к нам и получить консультативную либо практическую помощь, мы применяем все возможные варианты общения. В постоянном режиме у нас работает телефонная линия, к рассмотрению мы принимаем обращения, которые оставлены на официальном сайте, а также пришедшие по электронной почте и смс. Сейчас начинаем активно использовать возможность видеосвязи", – сказала Андрейчук.
По ее словам, как только приемная получает обращение, в тот же день оно запускается в работу. "Определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ", - добавила Андрейчук.
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