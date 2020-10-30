https://ria.ru/20201030/voronezh-1582222613.html

Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года

Воронежская облдума рассмотрела более двух тысяч обращений с начала года

Депутаты Воронежской областной думы с начала 2020 года рассмотрели более 2 тысяч обращения граждан, сообщает заксобрание. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:14

2020-10-30T10:14

2020-10-30T14:21

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

общество

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы с начала 2020 года рассмотрели более 2 тысяч обращения граждан, сообщает заксобрание.Большая часть поступивших обращений связана с вопросами социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил, что современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.Как отмечает заксобрание, хорошо зарекомендовала себя и недавно введенная практика тематических приемов. С 5 по 9 октября депутаты областной думы вместе с экспертами приняли участие в консультациях пожилых граждан. Всего за время проведения тематической недели поступило свыше 450 обращений от старшего поколения. Воронежцы смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра. Со 2 по 6 ноября пройдет неделя тематических приемов, посвященных вопросам жилищно-коммунальной сферы.По словам заместителя председателя комитета Воронежской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководителя региональной партийной приемной Марины Андрейчук, сейчас специалисты пробуют и новые форматы работы с заявителями.По ее словам, как только приемная получает обращение, в тот же день оно запускается в работу. "Определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ", - добавила Андрейчук.

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https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html

https://realty.ria.ru/20201021/avariya-1580873834.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская областная дума, общество