https://ria.ru/20201030/vladey-1582130521.html

Vladey проведет аукцион реалистической живописи

Vladey проведет аукцион реалистической живописи

Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:28

2020-10-30T17:28

2020-10-30T17:28

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00, сообщили в пресс-службе организатора. Среди топ-лотов: холст одного из ключевых современных российских живописцев Алексея Сундукова из серии "Семья" (1986–2011), работа легендарной группы ретро-футуристов Doping-Pong "Пионер Пэн" (2018), картина представительницы академической школы Анастасии Кузнецовой-Руф "Аэропорт. Полина 15" (2010), масштабное полотно Егора Кошелева "Явление козерога" (2017) и живопись Ивана Коршунова "Каблук" из серии "Второе Я" (2013).В торгах принимают участие шесть дебютантов: Алексей Бегак, Алексей Добров, Павел Полянский, Антон Куприянов, Анна Красная и Дмитрий Жильцов.3D тур по экспозиции можно посмотреть по ссылке. Участие в торгах онлайн и по телефону.

https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, стиль жизни, новости культуры, музеи