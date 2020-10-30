https://ria.ru/20201030/vladey-1582130521.html
Vladey проведет аукцион реалистической живописи
Vladey проведет аукцион реалистической живописи
Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:28
2020-10-30T17:28
2020-10-30T17:28
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00, сообщили в пресс-службе организатора. Среди топ-лотов: холст одного из ключевых современных российских живописцев Алексея Сундукова из серии "Семья" (1986–2011), работа легендарной группы ретро-футуристов Doping-Pong "Пионер Пэн" (2018), картина представительницы академической школы Анастасии Кузнецовой-Руф "Аэропорт. Полина 15" (2010), масштабное полотно Егора Кошелева "Явление козерога" (2017) и живопись Ивана Коршунова "Каблук" из серии "Второе Я" (2013).В торгах принимают участие шесть дебютантов: Алексей Бегак, Алексей Добров, Павел Полянский, Антон Куприянов, Анна Красная и Дмитрий Жильцов.3D тур по экспозиции можно посмотреть по ссылке. Участие в торгах онлайн и по телефону.
https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставки, стиль жизни, новости культуры, музеи
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Аукцион VLADEY РЕАЛИЗМ, на котором буду представлены работы российских художников, работающих с жанровой реалистической живописью, начнется 31 октября в 15:00, сообщили в пресс-службе организатора.
Среди топ-лотов: холст одного из ключевых современных российских живописцев Алексея Сундукова из серии "Семья" (1986–2011), работа легендарной группы ретро-футуристов Doping-Pong "Пионер Пэн" (2018), картина представительницы академической школы Анастасии Кузнецовой-Руф "Аэропорт. Полина 15" (2010), масштабное полотно Егора Кошелева "Явление козерога" (2017) и живопись Ивана Коршунова "Каблук" из серии "Второе Я" (2013).
В торгах принимают участие шесть дебютантов: Алексей Бегак, Алексей Добров, Павел Полянский, Антон Куприянов, Анна Красная и Дмитрий Жильцов.
"Реализм сейчас в моде у коллекционеров. Мы решили впервые посвятить ему специальные торги. В России прекрасная школа фигуративной живописи и нам есть чем удивлять. И поднять настроение клиентам и публике в непростое время”, — объясняет выбор темы аукционист и глава Vladey Владимир Овчаренко.
3D тур по экспозиции можно посмотреть по ссылке
. Участие в торгах онлайн и по телефону.