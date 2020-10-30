https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582292898.html

Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19

Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19

Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:02

2020-10-30T15:02

2020-10-30T15:56

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Ранее Воробьев сообщил, что массовая вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 начнётся в январе, а системно граждан начнут прививать уже в ноябре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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