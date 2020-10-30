https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582292898.html
Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19
Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19
Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:02
2020-10-30T15:02
2020-10-30T15:56
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Ранее Воробьев сообщил, что массовая вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 начнётся в январе, а системно граждан начнут прививать уже в ноябре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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