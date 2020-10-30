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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582292898.html
Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19
Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19
Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:02
2020-10-30T15:56
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Ранее Воробьев сообщил, что массовая вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 начнётся в январе, а системно граждан начнут прививать уже в ноябре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев прошел второй этап вакцинации от COVID-19

15:02 30.10.2020 (обновлено: 15:56 30.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время вакцинации
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев прошёл второй этап вакцинации от коронавируса, чувствует себя нормально", - сказал собеседник агентства.

Ранее Воробьев сообщил, что массовая вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 начнётся в январе, а системно граждан начнут прививать уже в ноябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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