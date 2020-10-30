РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", производство будет запущено в ближайшее время, говорится в сообщении РФПИ.
"РФПИ и компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство штата Парана сообщают о предварительной подаче в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) комплекта документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", - отметили в фонде. Документы были направлены в ANVISA 29 октября.
В соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины "Спутник V" на территории Бразилии. "Усилия всех организаций и лиц, вовлеченных в разработку, тестирование и производство вакцины "Спутник V" в Бразилии, направлены на скорейшее обеспечение доступа населения к препарату на основе принципов транспарентности, безопасности и эффективности", - заявили в РФПИ.
"Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии. В то время как ситуация с пандемией коронавируса в мире пока не демонстрирует улучшения, партнерство по вакцине "Спутник V" позволит скоординировать усилия наших стран и предоставить населению Бразилии безопасную, эффективную вакцину на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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