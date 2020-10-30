https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582323583.html

РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии

РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:05

2020-10-30T17:05

2020-10-30T17:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_d9e281f92e5d9b3f98b6a022c55485d8.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", производство будет запущено в ближайшее время, говорится в сообщении РФПИ."РФПИ и компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство штата Парана сообщают о предварительной подаче в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) комплекта документов для регистрации российской вакцины "Спутник V", - отметили в фонде. Документы были направлены в ANVISA 29 октября.В соответствии с договоренностями между РФПИ и Uniao Quimica о передаче технологий в ближайшее время будет запущено производство первых партий вакцины "Спутник V" на территории Бразилии. "Усилия всех организаций и лиц, вовлеченных в разработку, тестирование и производство вакцины "Спутник V" в Бразилии, направлены на скорейшее обеспечение доступа населения к препарату на основе принципов транспарентности, безопасности и эффективности", - заявили в РФПИ."Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии. В то время как ситуация с пандемией коронавируса в мире пока не демонстрирует улучшения, партнерство по вакцине "Спутник V" позволит скоординировать усилия наших стран и предоставить населению Бразилии безопасную, эффективную вакцину на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582282925.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

россия

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, в мире