https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582243223.html

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"

Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:40

2020-10-30T11:40

2020-10-30T11:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

общество

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.Как напомнили в ведомстве, через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582209470.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, белоруссия, общество