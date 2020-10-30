Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582243223.html
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"
Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:40
2020-10-30T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578480340_0:0:3293:1852_1400x0_80_0_0_c8ca4255a1a138f8f6de9e943b623cbb.jpg
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.Как напомнили в ведомстве, через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582209470.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040600_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_12aefb75b825dec52f2fe85a853f5a88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, белоруссия, общество

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"

11:40 30.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.
"Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Всего скрининг прошли 109 пациентов, из них вакцинированы 100 человек", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского минздрава, опубликованном в ее Telegram-канале.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
09:39Распространение нового коронавируса
Ученые выявили новый странный симптом коронавируса
Как напомнили в ведомстве, через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.
"Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины", - информировали в минздраве Белоруссии.
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
08:03Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния