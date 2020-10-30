Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии испытавших вакцину "Спутник V"
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.
"Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Всего скрининг прошли 109 пациентов, из них вакцинированы 100 человек", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского минздрава, опубликованном в ее Telegram-канале.
Как напомнили в ведомстве, через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент.
"Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины", - информировали в минздраве Белоруссии.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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