Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia
УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного потенциала республики на площадке MadeinRussia, сообщили в пресс-службе главы региона.
"На онлайн-форуме "Сделано в Удмуртии" правительство Удмуртии заключило трехстороннее соглашение с фондом Росконгресс и ООО "Национальный бренд". В рамках соглашения запланировано продвижение производственного, экспортного, культурного потенциала, а также человеческого капитала Удмуртской республики в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" на сайте MadeinRussia", - сообщает пресс-служба главы региона.
"MadeinRussia объединяет производителей всей страны и помогает им продвигать свою продукцию за рубеж. В рамках соглашения на сайте появится раздел Удмуртии, что позволит нашим экспортерам расширить географию поставок, найти новых партнеров за границей", – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что отбор компаний республики для каталога будет строгим.
В сообщении отмечается, что сотрудничество трех сторон позволит значительно расширить возможности по поддержке и продвижению бизнеса Удмуртии, производителей и экспортеров региона, уже работающих на внешних рынках, а также тех, кто только собирается сделать это. В том числе планируется продвижение удмуртских компаний на площадках крупнейших в России конгрессно-выставочных мероприятий.
"В рамках форума еще одно соглашение заключила Корпорация развития Удмуртии с оператором по переводу электронных денежных средств "Элплат". Компания планирует внедрять оплату систему оплаты покупок с помощью QR-кода без использования специального оборудования. Таким образом, издержки бизнеса на эквайринг снизятся почти в 4 раза", - говорится в сообщении.
В Удмуртии 29 и 30 октября прошел онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где спикеры федерального уровня, известные предприниматели, маркетологи, бизнес-тренеры рассказали все о продажах, мотивации, эффективности, и грамотной упаковке. Кроме того, на четырех онлайн-сессиях предпринимателям региона рассказали, как выйти на рынки Азии, Европы, СНГ. Общее число участников составило более 3 тысяч человек. Это предприниматели, самозанятые, студенты, спикеры, эксперты и чиновники.