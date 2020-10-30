Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201030/udmurtiya-1582321150.html
Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia
Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia
Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:57
2020-10-30T16:57
удмуртская республика
корпорация развития
александр бречалов
снг
европа
азия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg
УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного потенциала республики на площадке MadeinRussia, сообщили в пресс-службе главы региона."MadeinRussia объединяет производителей всей страны и помогает им продвигать свою продукцию за рубеж. В рамках соглашения на сайте появится раздел Удмуртии, что позволит нашим экспортерам расширить географию поставок, найти новых партнеров за границей", – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что отбор компаний республики для каталога будет строгим.В сообщении отмечается, что сотрудничество трех сторон позволит значительно расширить возможности по поддержке и продвижению бизнеса Удмуртии, производителей и экспортеров региона, уже работающих на внешних рынках, а также тех, кто только собирается сделать это. В том числе планируется продвижение удмуртских компаний на площадках крупнейших в России конгрессно-выставочных мероприятий.В Удмуртии 29 и 30 октября прошел онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где спикеры федерального уровня, известные предприниматели, маркетологи, бизнес-тренеры рассказали все о продажах, мотивации, эффективности, и грамотной упаковке. Кроме того, на четырех онлайн-сессиях предпринимателям региона рассказали, как выйти на рынки Азии, Европы, СНГ. Общее число участников составило более 3 тысяч человек. Это предприниматели, самозанятые, студенты, спикеры, эксперты и чиновники.
https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html
https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582169888.html
европа
азия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a664781eb7a62751c30e3b365acb224a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация развития, александр бречалов, снг, европа, азия, экономика

Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia

16:57 30.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Читать ria.ru в
УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного потенциала республики на площадке MadeinRussia, сообщили в пресс-службе главы региона.
"На онлайн-форуме "Сделано в Удмуртии" правительство Удмуртии заключило трехстороннее соглашение с фондом Росконгресс и ООО "Национальный бренд". В рамках соглашения запланировано продвижение производственного, экспортного, культурного потенциала, а также человеческого капитала Удмуртской республики в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" на сайте MadeinRussia", - сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 18:46Удмуртская Республика
Успешных бизнесменов нужно чествовать, считает глава Удмуртии
"MadeinRussia объединяет производителей всей страны и помогает им продвигать свою продукцию за рубеж. В рамках соглашения на сайте появится раздел Удмуртии, что позволит нашим экспортерам расширить географию поставок, найти новых партнеров за границей", – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что отбор компаний республики для каталога будет строгим.
В сообщении отмечается, что сотрудничество трех сторон позволит значительно расширить возможности по поддержке и продвижению бизнеса Удмуртии, производителей и экспортеров региона, уже работающих на внешних рынках, а также тех, кто только собирается сделать это. В том числе планируется продвижение удмуртских компаний на площадках крупнейших в России конгрессно-выставочных мероприятий.
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 19:28Удмуртская Республика
В Удмуртии фермер нашел партнера по бизнесу благодаря посту в соцсети
"В рамках форума еще одно соглашение заключила Корпорация развития Удмуртии с оператором по переводу электронных денежных средств "Элплат". Компания планирует внедрять оплату систему оплаты покупок с помощью QR-кода без использования специального оборудования. Таким образом, издержки бизнеса на эквайринг снизятся почти в 4 раза", - говорится в сообщении.
В Удмуртии 29 и 30 октября прошел онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где спикеры федерального уровня, известные предприниматели, маркетологи, бизнес-тренеры рассказали все о продажах, мотивации, эффективности, и грамотной упаковке. Кроме того, на четырех онлайн-сессиях предпринимателям региона рассказали, как выйти на рынки Азии, Европы, СНГ. Общее число участников составило более 3 тысяч человек. Это предприниматели, самозанятые, студенты, спикеры, эксперты и чиновники.
 
Удмуртская РеспубликаКорпорация РазвитияАлександр БречаловСНГЕвропаАзияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния