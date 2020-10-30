https://ria.ru/20201030/udmurtiya-1582321150.html

Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia

Культурный потенциал Удмуртии будут продвигать на площадке MadeinRussia

Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:57

2020-10-30T16:57

2020-10-30T16:57

удмуртская республика

корпорация развития

александр бречалов

снг

европа

азия

экономика

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УФА, 30 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии заключили соглашение в рамках проекта национального бренда "Сделано в России" для продвижения производственного, экспертного и культурного потенциала республики на площадке MadeinRussia, сообщили в пресс-службе главы региона."MadeinRussia объединяет производителей всей страны и помогает им продвигать свою продукцию за рубеж. В рамках соглашения на сайте появится раздел Удмуртии, что позволит нашим экспортерам расширить географию поставок, найти новых партнеров за границей", – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что отбор компаний республики для каталога будет строгим.В сообщении отмечается, что сотрудничество трех сторон позволит значительно расширить возможности по поддержке и продвижению бизнеса Удмуртии, производителей и экспортеров региона, уже работающих на внешних рынках, а также тех, кто только собирается сделать это. В том числе планируется продвижение удмуртских компаний на площадках крупнейших в России конгрессно-выставочных мероприятий.В Удмуртии 29 и 30 октября прошел онлайн-форум "Сделано в Удмуртии", где спикеры федерального уровня, известные предприниматели, маркетологи, бизнес-тренеры рассказали все о продажах, мотивации, эффективности, и грамотной упаковке. Кроме того, на четырех онлайн-сессиях предпринимателям региона рассказали, как выйти на рынки Азии, Европы, СНГ. Общее число участников составило более 3 тысяч человек. Это предприниматели, самозанятые, студенты, спикеры, эксперты и чиновники.

https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html

https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582169888.html

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азия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация развития, александр бречалов, снг, европа, азия, экономика