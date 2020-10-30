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Туризм
https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582297733.html
Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции
Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции
Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:21
2020-10-30T16:21
туризм
налоги
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года. Плательщиком налога, который вступит в силу с 1 ноября 2020 года, выступают именно средства размещения. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.Ломидзе рассказала, что какое-то время не было ясности, надо ли будет клиентам туроператоров оплачивать налог в отелях самостоятельно, как, например, это подразумевает механизм курортного сбора в России или туристические налоги в других странах."Потом поступила информация, что налог будет уже включен в стоимость проживания в отеле и в стоимость пакетного тура. Следовательно, российским туристам, которые приезжают на отдых в Турцию по путевкам туроператоров, не нужно будет оплачивать его при заселении или выселении из отеля", — уточнила представитель АТОР.С самостоятельными путешественниками – иная ситуация. "В отличие от организованных туристов, клиенты, которые забронируют отели напрямую или через онлайн платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике", — сообщила она.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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налоги, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции

16:21 30.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года. Плательщиком налога, который вступит в силу с 1 ноября 2020 года, выступают именно средства размещения. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.
Ломидзе рассказала, что какое-то время не было ясности, надо ли будет клиентам туроператоров оплачивать налог в отелях самостоятельно, как, например, это подразумевает механизм курортного сбора в России или туристические налоги в других странах.
"Потом поступила информация, что налог будет уже включен в стоимость проживания в отеле и в стоимость пакетного тура. Следовательно, российским туристам, которые приезжают на отдых в Турцию по путевкам туроператоров, не нужно будет оплачивать его при заселении или выселении из отеля", — уточнила представитель АТОР.
С самостоятельными путешественниками – иная ситуация. "В отличие от организованных туристов, клиенты, которые забронируют отели напрямую или через онлайн платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике", — сообщила она.
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ТуризмНалогитуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
 
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