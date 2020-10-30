https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582297733.html

Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции

Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции

Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:21

2020-10-30T16:21

2020-10-30T16:21

туризм

налоги

туристы

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года. Плательщиком налога, который вступит в силу с 1 ноября 2020 года, выступают именно средства размещения. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.Ломидзе рассказала, что какое-то время не было ясности, надо ли будет клиентам туроператоров оплачивать налог в отелях самостоятельно, как, например, это подразумевает механизм курортного сбора в России или туристические налоги в других странах."Потом поступила информация, что налог будет уже включен в стоимость проживания в отеле и в стоимость пакетного тура. Следовательно, российским туристам, которые приезжают на отдых в Турцию по путевкам туроператоров, не нужно будет оплачивать его при заселении или выселении из отеля", — уточнила представитель АТОР.С самостоятельными путешественниками – иная ситуация. "В отличие от организованных туристов, клиенты, которые забронируют отели напрямую или через онлайн платформы, будут платить налог при выезде из отеля – как это принято в мировой практике", — сообщила она.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция