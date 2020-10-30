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В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией
В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией
Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:04
2020-10-30T02:04
евросовет
шарль мишель
эммануэль макрон
идлиб (мухафаза)
брюссель
евросоюз
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены вновь вернуться к этому вопросу в декабре, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.Отношения ЕС и Турции испортились зимой этого года после начала очередного миграционного кризиса. Турция после обострения в феврале ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с ЕС. Миграционный кризис главным образом отразился на соседях Турции – Греции и Болгарии. Власти Евросоюза приняли ряд мер для сдерживания новой волны беженцев, а также провели переговоры с турецким руководством, чтобы найти пути прекращения кризиса.Позднее отношения еще более обострились в связи со спором Греции, Кипра и Турции о разграничении морских зон и началом Турцией бурения и геологоразведки в исключительных экономических зонах Кипра и Греции в Средиземном море.После убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции. Президент Турции Тайип Эрдоган не только призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран, но и оскорбил президента Франции, заявив, что ему необходимо "лечить психику". Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций, в Европе резко осудили позицию Турции, некоторые страны призывают к введению санкций и окончательному отказу от перспектив вступления Турции в Евросоюз.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
идлиб (мухафаза)
брюссель
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евросовет, шарль мишель, эммануэль макрон, идлиб (мухафаза), брюссель, евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире

В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией

02:04 30.10.2020
 
© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Francois Lenoir
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены вновь вернуться к этому вопросу в декабре, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
"В октябре мы обсуждали наши отношения с Турцией, по Восточному Средиземноморью. Мы тогда говорили о двух возможных сценариях: позитивном и негативном. Наше желание видеть позитивное движение со стороны Турции не оправдалось, напротив, она обратилась к провокациям и неприемлемым высказываниям. Мы вернемся к этой теме в декабре", - сказал он.
Отношения ЕС и Турции испортились зимой этого года после начала очередного миграционного кризиса. Турция после обострения в феврале ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с ЕС. Миграционный кризис главным образом отразился на соседях Турции – Греции и Болгарии. Власти Евросоюза приняли ряд мер для сдерживания новой волны беженцев, а также провели переговоры с турецким руководством, чтобы найти пути прекращения кризиса.
Позднее отношения еще более обострились в связи со спором Греции, Кипра и Турции о разграничении морских зон и началом Турцией бурения и геологоразведки в исключительных экономических зонах Кипра и Греции в Средиземном море.
После убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции. Президент Турции Тайип Эрдоган не только призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран, но и оскорбил президента Франции, заявив, что ему необходимо "лечить психику". Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций, в Европе резко осудили позицию Турции, некоторые страны призывают к введению санкций и окончательному отказу от перспектив вступления Турции в Евросоюз.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:17
Эрдоган назвал высказывания Макрона угрозой нацбезопасности Турции
 
ЕвросоветШарль МишельЭммануэль МакронИдлиб (мухафаза)БрюссельЕвросоюзТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганПарижВ мире
 
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