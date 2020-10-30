https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582201106.html

В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией

В ЕС констатировали негативный сценарий развития отношений с Турцией

Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:04

2020-10-30T02:04

2020-10-30T02:04

евросовет

шарль мишель

эммануэль макрон

идлиб (мухафаза)

брюссель

евросоюз

турция

европа

реджеп тайип эрдоган

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Лидеры Европейского союза на неформальном виртуальном саммите в четверг констатировали отсутствие позитивных сигналов от Турции в отношениях с ЕС и намерены вновь вернуться к этому вопросу в декабре, сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.Отношения ЕС и Турции испортились зимой этого года после начала очередного миграционного кризиса. Турция после обострения в феврале ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с ЕС. Миграционный кризис главным образом отразился на соседях Турции – Греции и Болгарии. Власти Евросоюза приняли ряд мер для сдерживания новой волны беженцев, а также провели переговоры с турецким руководством, чтобы найти пути прекращения кризиса.Позднее отношения еще более обострились в связи со спором Греции, Кипра и Турции о разграничении морских зон и началом Турцией бурения и геологоразведки в исключительных экономических зонах Кипра и Греции в Средиземном море.После убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати и заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции. Президент Турции Тайип Эрдоган не только призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран, но и оскорбил президента Франции, заявив, что ему необходимо "лечить психику". Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций, в Европе резко осудили позицию Турции, некоторые страны призывают к введению санкций и окончательному отказу от перспектив вступления Турции в Евросоюз.

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html

идлиб (мухафаза)

брюссель

турция

европа

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, эммануэль макрон, идлиб (мухафаза), брюссель, евросоюз, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, париж, в мире