https://ria.ru/20201030/turizm-1582301069.html

РСТ предложил предоставить турбизнесу налоговые каникулы в 2021 году

РСТ предложил предоставить турбизнесу налоговые каникулы в 2021 году

Туристическому бизнесу, который относится к наиболее пострадавшим из-за "коронавирусных" ограничений отраслям экономики РФ, для восстановления необходимо... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:39

2020-10-30T15:39

2020-10-30T16:14

туризм

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574000197_51:362:3046:2047_1400x0_80_0_0_1688880a8b99694fbe07fa9c1cabf795.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Туристическому бизнесу, который относится к наиболее пострадавшим из-за "коронавирусных" ограничений отраслям экономики РФ, для восстановления необходимо предоставить в будущем году налоговые каникулы или даже полное освобождение от них, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, выступая перед журналистами в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства".Он выразил мнение, что нужно обязательно продолжить меры господдержки, которые были предложены ещё в апреле, когда отрасль была признана наиболее пострадавшей. "Считаю, что в 2021 году необходимо обязательно предоставить представителям отрасли налоговые каникулы, может быть, вообще освободить от налогов на первое полугодие следующего года", - уточнил президент РСТ."Я абсолютно уверен, что туристическая отрасль на сегодняшний день остаётся одной из самых пострадавших. Спад мы наблюдаем по всем трём позициям - по въездному, выездному и внутреннему направлениям", - пояснил Игнатьев, подчеркнув, что для того, чтобы восстановить въездной турпоток, потребуется еще очень много времени.Президент России Владимир Путин накануне, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг.

https://ria.ru/20201027/turizm-1581769386.html

https://ria.ru/20201029/putin-vtb-1582101608.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)