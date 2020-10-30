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https://ria.ru/20201030/turizm-1582301069.html
РСТ предложил предоставить турбизнесу налоговые каникулы в 2021 году
РСТ предложил предоставить турбизнесу налоговые каникулы в 2021 году
Туристическому бизнесу, который относится к наиболее пострадавшим из-за "коронавирусных" ограничений отраслям экономики РФ, для восстановления необходимо... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:39
2020-10-30T16:14
туризм
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Туристическому бизнесу, который относится к наиболее пострадавшим из-за "коронавирусных" ограничений отраслям экономики РФ, для восстановления необходимо предоставить в будущем году налоговые каникулы или даже полное освобождение от них, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, выступая перед журналистами в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства".Он выразил мнение, что нужно обязательно продолжить меры господдержки, которые были предложены ещё в апреле, когда отрасль была признана наиболее пострадавшей. "Считаю, что в 2021 году необходимо обязательно предоставить представителям отрасли налоговые каникулы, может быть, вообще освободить от налогов на первое полугодие следующего года", - уточнил президент РСТ."Я абсолютно уверен, что туристическая отрасль на сегодняшний день остаётся одной из самых пострадавших. Спад мы наблюдаем по всем трём позициям - по въездному, выездному и внутреннему направлениям", - пояснил Игнатьев, подчеркнув, что для того, чтобы восстановить въездной турпоток, потребуется еще очень много времени.Президент России Владимир Путин накануне, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг.
https://ria.ru/20201027/turizm-1581769386.html
https://ria.ru/20201029/putin-vtb-1582101608.html
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туризм, россия, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)

РСТ предложил предоставить турбизнесу налоговые каникулы в 2021 году

15:39 30.10.2020 (обновлено: 16:14 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Туристическому бизнесу, который относится к наиболее пострадавшим из-за "коронавирусных" ограничений отраслям экономики РФ, для восстановления необходимо предоставить в будущем году налоговые каникулы или даже полное освобождение от них, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, выступая перед журналистами в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства".
Он выразил мнение, что нужно обязательно продолжить меры господдержки, которые были предложены ещё в апреле, когда отрасль была признана наиболее пострадавшей. "Считаю, что в 2021 году необходимо обязательно предоставить представителям отрасли налоговые каникулы, может быть, вообще освободить от налогов на первое полугодие следующего года", - уточнил президент РСТ.
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"Я абсолютно уверен, что туристическая отрасль на сегодняшний день остаётся одной из самых пострадавших. Спад мы наблюдаем по всем трём позициям - по въездному, выездному и внутреннему направлениям", - пояснил Игнатьев, подчеркнув, что для того, чтобы восстановить въездной турпоток, потребуется еще очень много времени.
"Зимний сезон во въездном туризме уже потерян, так как никаких предложений по нему дать пока невозможно. Если через пару месяцев на появятся предложения по въезду, то мы потеряем и летний сезон следующего года. Таким образом, первых иностранных туристов мы сможем принять не раньше осени 2021 года", - заключил Игнатьев.
Президент России Владимир Путин накануне, выступая на форуме "Россия зовет!", предложил продлить для компаний малого и среднего бизнеса отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца. Путин обратил внимание, что проблемы сохраняются, прежде всего, у сферы общепита и других услуг.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"ТуризмРоссияНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
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