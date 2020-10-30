https://ria.ru/20201030/turisty-1582311953.html
Число туристов на Кубани в 2020 году снизилось на треть из-за пандемии
Число туристов на Кубани в 2020 году снизилось на треть из-за пандемии
Более десяти миллионов туристов отдохнули в Краснодарском каре с начала 2020 года, это на треть меньше прошлогодних показателей из-за ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:12
2020-10-30T17:12
2020-10-30T17:12
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
новости - туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Более десяти миллионов туристов отдохнули в Краснодарском каре с начала 2020 года, это на треть меньше прошлогодних показателей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."В этом году мы продлили курортный сезон в крае. Погода позволила активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре, поэтому подводим итоги только сейчас. С начала года на наших курортах отдохнуло более 10,2 миллиона гостей. Конечно, из-за пандемии число туристов снизилось почти на треть. Тем не менее, до конца года ожидаем еще порядка 1,3 миллиона человек", — написал чиновник в Telegram-канале.При этом глава региона выразил уверенность, что популярность внутреннего туризма в России будет расти даже при полном открытии зарубежных направлений, а отдыхающие, которые в этом году посетили Краснодарский край впервые, снова вернутся сюда.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, краснодарский край
КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Более десяти миллионов туристов отдохнули в Краснодарском каре с начала 2020 года, это на треть меньше прошлогодних показателей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"В этом году мы продлили курортный сезон в крае. Погода позволила активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре, поэтому подводим итоги только сейчас. С начала года на наших курортах отдохнуло более 10,2 миллиона гостей. Конечно, из-за пандемии число туристов снизилось почти на треть. Тем не менее, до конца года ожидаем еще порядка 1,3 миллиона человек", — написал чиновник в Telegram-канале.
При этом глава региона выразил уверенность, что популярность внутреннего туризма в России будет расти даже при полном открытии зарубежных направлений, а отдыхающие, которые в этом году посетили Краснодарский край впервые, снова вернутся сюда.