Никитин представил правительству России идеи по обращению с ТКО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин представил предложения по обращению с твердыми коммунальными отходами на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба главы региона.
Председатель правительства РФ в пятницу провел совещание по Единому плану достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года с руководителями рабочих групп Госсовета. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
"Вопрос с достижением показателей по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) нуждается в дополнительной проработке. На данный момент завершается разработка федеральной схемы обращения с отходами. После ее утверждения будет понятно, сколько средств потребуется вложить в отрасль, чтобы достичь 100-процентной сортировки и двукратного сокращения объемов размещения ТКО на полигонах к 2030 году", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что жителей регионов все больше волнуют вопросы, связанные с вывозом, сортировкой, размещением и утилизацией отходов. "Отрасль нуждается в серьезных инвестициях и новых технологиях, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Считаем необходимым предусмотреть в этом направлении дополнительные меры государственной поддержки", - сказал Никитин.
Также глава региона отметил необходимость ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов вне зависимости от места их расположения. "Нельзя ограничиваться городскими свалками, так как порой в сельских районах подобные объекты наносят не меньший вред здоровью людей и экосистеме. Также рабочая группа Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" считает важным предусмотреть включение в единый план на период после 2024 года новых объектов накопленного экологического ущерба. Это станет возможным по завершении инвентаризации таких объектов", - подчеркнул Никитин.
Он поблагодарил председателя правительства РФ Мишустина и куратора национального проекта "Экология" Викторию Абрамченко за продуктивное сотрудничество. "Президент России Владимир Путин поставил очень масштабные задачи, которые окажут позитивное влияние на все стороны жизни. Достижение желаемого результата возможно только при условии слаженной совместной работы", - отметил Никитин по итогам заседания.