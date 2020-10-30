https://ria.ru/20201030/tko-1582362120.html

Никитин представил правительству России идеи по обращению с ТКО

Никитин представил правительству России идеи по обращению с ТКО

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин представил... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:25

2020-10-30T19:25

2020-10-30T19:25

нижегородская область

россия

виктория абрамченко

глеб никитин

михаил мишустин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин представил предложения по обращению с твердыми коммунальными отходами на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба главы региона.Председатель правительства РФ в пятницу провел совещание по Единому плану достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года с руководителями рабочих групп Госсовета. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.Губернатор Нижегородской области отметил, что жителей регионов все больше волнуют вопросы, связанные с вывозом, сортировкой, размещением и утилизацией отходов. "Отрасль нуждается в серьезных инвестициях и новых технологиях, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Считаем необходимым предусмотреть в этом направлении дополнительные меры государственной поддержки", - сказал Никитин.Также глава региона отметил необходимость ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов вне зависимости от места их расположения. "Нельзя ограничиваться городскими свалками, так как порой в сельских районах подобные объекты наносят не меньший вред здоровью людей и экосистеме. Также рабочая группа Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" считает важным предусмотреть включение в единый план на период после 2024 года новых объектов накопленного экологического ущерба. Это станет возможным по завершении инвентаризации таких объектов", - подчеркнул Никитин.Он поблагодарил председателя правительства РФ Мишустина и куратора национального проекта "Экология" Викторию Абрамченко за продуктивное сотрудничество. "Президент России Владимир Путин поставил очень масштабные задачи, которые окажут позитивное влияние на все стороны жизни. Достижение желаемого результата возможно только при условии слаженной совместной работы", - отметил Никитин по итогам заседания.

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https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html

https://ria.ru/20201009/gospodderzhka-1579052912.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, глеб никитин, михаил мишустин, нижегородская область, общество