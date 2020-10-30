https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582332206.html
Патрушев призвал остановить информационный терроризм в России
Патрушев призвал остановить информационный терроризм в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал остановить "информационный терроризм", раскалывающий российское общество: к нему он отнес... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:38
2020-10-30T17:38
2020-10-30T17:38
совет безопасности рф
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_ad0646053bd4557e9f144367feff8b21.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал остановить "информационный терроризм", раскалывающий российское общество: к нему он отнес пропаганду насилия, криминальных субкультур и межнациональной розни."Важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете", - сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на совещании по тематике Центральной России.По словам Патрушева, которые приводит пресс-служба аппарата Совбеза, "важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете"."Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество", - подчеркнул Патрушев.Одновременно, по его мысли, нужно повышать правовую грамотность молодежи, "включая информирование об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности"."При этом важно повысить качество воспитательной работы, которая должна проводиться в различных сферах, прежде всего в образовании, культуре, спорте и информационной сфере", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20201030/ekstremisty-1582328974.html
https://ria.ru/20201030/terakt-1582312489.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_87c8f304d2f6583c1ec023ee3b7a051b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, николай патрушев, безопасность
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
призвал остановить "информационный терроризм", раскалывающий российское общество: к нему он отнес пропаганду насилия, криминальных субкультур и межнациональной розни.
"Важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете", - сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на совещании по тематике Центральной России.
По словам Патрушева, которые приводит пресс-служба аппарата Совбеза
, "важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете".
"Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество", - подчеркнул Патрушев.
Одновременно, по его мысли, нужно повышать правовую грамотность молодежи, "включая информирование об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности".
"При этом важно повысить качество воспитательной работы, которая должна проводиться в различных сферах, прежде всего в образовании, культуре, спорте и информационной сфере", - добавил секретарь Совбеза.