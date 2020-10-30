https://ria.ru/20201030/terrorizm-1582332206.html

Патрушев призвал остановить информационный терроризм в России

Патрушев призвал остановить информационный терроризм в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал остановить "информационный терроризм", раскалывающий российское общество: к нему он отнес... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:38

2020-10-30T17:38

2020-10-30T17:38

совет безопасности рф

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал остановить "информационный терроризм", раскалывающий российское общество: к нему он отнес пропаганду насилия, криминальных субкультур и межнациональной розни."Важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете", - сказал он в пятницу, выступая по видеосвязи на совещании по тематике Центральной России.По словам Патрушева, которые приводит пресс-служба аппарата Совбеза, "важно поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете"."Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество", - подчеркнул Патрушев.Одновременно, по его мысли, нужно повышать правовую грамотность молодежи, "включая информирование об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности"."При этом важно повысить качество воспитательной работы, которая должна проводиться в различных сферах, прежде всего в образовании, культуре, спорте и информационной сфере", - добавил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20201030/ekstremisty-1582328974.html

https://ria.ru/20201030/terakt-1582312489.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, николай патрушев, безопасность