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Одной из жертв нападения в церкви Ниццы стала гражданка Бразилии
Одной из жертв нападения в церкви Ниццы стала гражданка Бразилии
Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесто Араужо. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:49
2020-10-30T03:53
эммануэль макрон
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
тунис (страна)
франция
ницца
бразилия
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесто Араужо.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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эммануэль макрон, вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, тунис (страна), франция, ницца, бразилия, в мире

Одной из жертв нападения в церкви Ниццы стала гражданка Бразилии

03:49 30.10.2020 (обновлено: 03:53 30.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесто Араужо.
"Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей, одной из жертв жестокого нападения, совершенного террористом в церкви Нотр-Дам в Ницце", - написал министр в Twitter.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Эммануэль МакронВооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиТунис (страна)ФранцияНиццаБразилияВ мире
 
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