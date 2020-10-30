https://ria.ru/20201030/terakt-1582202956.html

Одной из жертв нападения в церкви Ниццы стала гражданка Бразилии

Одной из жертв нападения в церкви Ниццы стала гражданка Бразилии

Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесто Араужо. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T03:49

2020-10-30T03:49

2020-10-30T03:53

эммануэль макрон

вооруженные нападения во франции

кристиан эстрози

тунис (страна)

франция

ницца

бразилия

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан в церкви французской Ниццы, сообщил глава бразильского МИД Эрнесто Араужо.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

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бразилия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, тунис (страна), франция, ницца, бразилия, в мире