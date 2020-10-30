https://ria.ru/20201030/sud-1582362359.html

Глава офиса Зеленского заявил об иностранном следе в ситуации с КС

Глава офиса Зеленского заявил об иностранном следе в ситуации с КС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большей семерки" заявил, что Конституционный суд Украины принял решение об отмене ряда... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:27

2020-10-30T19:27

2020-10-30T19:27

андрей ермак

конституционный суд украины

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большей семерки" заявил, что Конституционный суд Украины принял решение об отмене ряда антикоррупционнных норм после "внешнего вмешательства".Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов.В пятницу Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки". Основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного суда, вызвавшим большой резонанс в обществе. "Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции - ред.) и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) и другие - они и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - цитирует Ермака пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.Отмечается, что по мнению Ермака, "события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства", поэтому он выразил надежду, что "правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации". Он убежден, что выход из нее будет найден."Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", - отметил Ермак и призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину"."Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ", - сообщается на сайте.В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201030/imuschestvo-1582327543.html

https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html

https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, конституционный суд украины, сша, украина, в мире