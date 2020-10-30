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В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:50
2020-10-31T00:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
каталония
барселона (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.Акция началась на площади святого Иакова в центре города, где расположены женералитет и мэрия Барселоны. В ней, по информации Городской гвардии, приняли участие около 1,5 тысячи человек.После окончания основной части митинга группы радикалов начали забрасывать полицию дымовыми шашками, петардами, бросать в них ограждения, строить баррикады и поджигать их. На месте работают пожарные и медики. Беспорядки распространились на большую часть Готического квартала. Сообщается о не менее двух задержанных.Правоохранительные органы призвали местных жителей не приближаться к тем районам, где продолжаются беспорядки.Оператор телеканала La Sexta получил ранение.В четверг женералитет Каталонии объявил об ужесточении карантинных мер и ввел запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества на 15 дней. Кроме того, ограничено передвижение между муниципалитетами в выходные, закрыты торговые центры, театры, кино, культурные центры, запрещено занятие спортом в группах. Также остаются закрытыми бары и рестораны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
каталония
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коронавирус covid-19, каталония, барселона (город), испания, в мире

В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина

23:50 30.10.2020 (обновлено: 00:13 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСотрудники полиции производят задержание частника антиправительственной акции в Мадриде
Сотрудники полиции производят задержание частника антиправительственной акции в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.
Акция началась на площади святого Иакова в центре города, где расположены женералитет и мэрия Барселоны. В ней, по информации Городской гвардии, приняли участие около 1,5 тысячи человек.
После окончания основной части митинга группы радикалов начали забрасывать полицию дымовыми шашками, петардами, бросать в них ограждения, строить баррикады и поджигать их. На месте работают пожарные и медики. Беспорядки распространились на большую часть Готического квартала. Сообщается о не менее двух задержанных.
Правоохранительные органы призвали местных жителей не приближаться к тем районам, где продолжаются беспорядки.
Оператор телеканала La Sexta получил ранение.
В четверг женералитет Каталонии объявил об ужесточении карантинных мер и ввел запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества на 15 дней. Кроме того, ограничено передвижение между муниципалитетами в выходные, закрыты торговые центры, театры, кино, культурные центры, запрещено занятие спортом в группах. Также остаются закрытыми бары и рестораны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КаталонияБарселона (город)ИспанияВ мире
 
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