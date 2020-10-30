В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50 30.10.2020 (обновлено: 00:13 31.10.2020)
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСотрудники полиции производят задержание частника антиправительственной акции в Мадриде
МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.
Акция началась на площади святого Иакова в центре города, где расположены женералитет и мэрия Барселоны. В ней, по информации Городской гвардии, приняли участие около 1,5 тысячи человек.
ESPAÑA 🇪🇸: Barcelona - Los manifestantes hartos de las prohibiciones retroceden ante los antidisturbios que recuperan el control de la Plaza de Sant Jaume.#últimahora negacionistas #riots Mossos pic.twitter.com/xNSxkPM504— EL PARTE DEL CORONAVIRUS (@ElparteQreparte) October 30, 2020
После окончания основной части митинга группы радикалов начали забрасывать полицию дымовыми шашками, петардами, бросать в них ограждения, строить баррикады и поджигать их. На месте работают пожарные и медики. Беспорядки распространились на большую часть Готического квартала. Сообщается о не менее двух задержанных.
Правоохранительные органы призвали местных жителей не приближаться к тем районам, где продолжаются беспорядки.
Оператор телеканала La Sexta получил ранение.
В четверг женералитет Каталонии объявил об ужесточении карантинных мер и ввел запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества на 15 дней. Кроме того, ограничено передвижение между муниципалитетами в выходные, закрыты торговые центры, театры, кино, культурные центры, запрещено занятие спортом в группах. Также остаются закрытыми бары и рестораны.
🇪🇦 The #demonstration against the new sanitary restrictions escalates in #Barcelona. #Protesters build barricades in the streets of the city after clashing with law enforcement.— Jeremy Song (@tezuma75) October 30, 2020
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