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В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина

В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина

В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:50

2020-10-30T23:50

2020-10-31T00:13

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МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. В Барселоне начались столкновения между полицией и участниками акции протеста против карантинных мер из-за COVID-19, сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter.Акция началась на площади святого Иакова в центре города, где расположены женералитет и мэрия Барселоны. В ней, по информации Городской гвардии, приняли участие около 1,5 тысячи человек.После окончания основной части митинга группы радикалов начали забрасывать полицию дымовыми шашками, петардами, бросать в них ограждения, строить баррикады и поджигать их. На месте работают пожарные и медики. Беспорядки распространились на большую часть Готического квартала. Сообщается о не менее двух задержанных.Правоохранительные органы призвали местных жителей не приближаться к тем районам, где продолжаются беспорядки.Оператор телеканала La Sexta получил ранение.В четверг женералитет Каталонии объявил об ужесточении карантинных мер и ввел запрет на въезд и выезд из испанского автономного сообщества на 15 дней. Кроме того, ограничено передвижение между муниципалитетами в выходные, закрыты торговые центры, театры, кино, культурные центры, запрещено занятие спортом в группах. Также остаются закрытыми бары и рестораны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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барселона (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, каталония, барселона (город), испания, в мире