https://ria.ru/20201030/soyuzmultfilm-1582238520.html

Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте

Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте

Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:39

2020-10-30T11:39

2020-10-30T11:39

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союзмультфильм

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов, пройдет в пятницу в сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Как сообщают организаторы, Дима Билан споет "Песенку Крокодила Гены", Николай Басков исполнит "Чунгу-чангу", Диана и Марта Арбенины с группой "Ночные снайперы" выбрали "Песенку Чебурашки", Ани и София Лорак порадуют зрителей "Колыбельной медведицы", "Дельфины" прозвучит в исполнении Burito . Онлайн-концерт, организованный при поддержке министерства культуры РФ, пройдет в аккаунтах киностудии и "Русского радио"."София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте "Союзмультфильма". Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и "Умку", и "Чебурашку", и "Гадкого утенка". Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления", - поделилась певица Ани Лорак.Режиссер-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма, артисты во время выступления буду общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами, что стало возможным с помощью современных технологий.

https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, ани лорак, ночные снайперы, союзмультфильм, николай басков, дима билан (виктор белан)