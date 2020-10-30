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https://ria.ru/20201030/soyuzmultfilm-1582238520.html
Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте
Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте
Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:39
2020-10-30T11:39
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
ани лорак
ночные снайперы
союзмультфильм
николай басков
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов, пройдет в пятницу в сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Как сообщают организаторы, Дима Билан споет "Песенку Крокодила Гены", Николай Басков исполнит "Чунгу-чангу", Диана и Марта Арбенины с группой "Ночные снайперы" выбрали "Песенку Чебурашки", Ани и София Лорак порадуют зрителей "Колыбельной медведицы", "Дельфины" прозвучит в исполнении Burito . Онлайн-концерт, организованный при поддержке министерства культуры РФ, пройдет в аккаунтах киностудии и "Русского радио"."София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте "Союзмультфильма". Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и "Умку", и "Чебурашку", и "Гадкого утенка". Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления", - поделилась певица Ани Лорак.Режиссер-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма, артисты во время выступления буду общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами, что стало возможным с помощью современных технологий.
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, ани лорак, ночные снайперы, союзмультфильм, николай басков, дима билан (виктор белан)

Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте

11:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев, Владимир АстапковичКукла – персонаж Крокодил Гена из серии мультфильмов про Чебурашку и певец Дима Билан
Кукла – персонаж Крокодил Гена из серии мультфильмов про Чебурашку и певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев, Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов, пройдет в пятницу в сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Наш онлайн-концерт – действительно яркое событие не только для индустрии развлечений, но и в сфере культуры: впервые такой звездный и разноплановый состав артистов представляет свое видение легендарных композиций, созданных нашими знаменитыми классиками – Владимиром Шаинским, Исааком Дунаевским, Юрием Энтиным, Марком Минковым и многими другими", - привели в пресс-службе слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
Как сообщают организаторы, Дима Билан споет "Песенку Крокодила Гены", Николай Басков исполнит "Чунгу-чангу", Диана и Марта Арбенины с группой "Ночные снайперы" выбрали "Песенку Чебурашки", Ани и София Лорак порадуют зрителей "Колыбельной медведицы", "Дельфины" прозвучит в исполнении Burito . Онлайн-концерт, организованный при поддержке министерства культуры РФ, пройдет в аккаунтах киностудии и "Русского радио".
"София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте "Союзмультфильма". Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и "Умку", и "Чебурашку", и "Гадкого утенка". Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления", - поделилась певица Ани Лорак.
Режиссер-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма, артисты во время выступления буду общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами, что стало возможным с помощью современных технологий.
Кадр из мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыАни ЛоракНочные снайперыСоюзмультфильмНиколай БасковДима Билан (Виктор Белан)
 
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