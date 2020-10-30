https://ria.ru/20201030/soyuzmultfilm-1582238520.html
Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте
Звезды исполнят песни из мультфильмов в онлайн-концерте
Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:39
2020-10-30T11:39
2020-10-30T11:39
культура
музыка
кино и сериалы
новости культуры
ани лорак
ночные снайперы
союзмультфильм
николай басков
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579730830_0:0:2726:1534_1400x0_80_0_0_b1ad8b4c97a47839fc83e47ddbf69a08.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов, пройдет в пятницу в сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Как сообщают организаторы, Дима Билан споет "Песенку Крокодила Гены", Николай Басков исполнит "Чунгу-чангу", Диана и Марта Арбенины с группой "Ночные снайперы" выбрали "Песенку Чебурашки", Ани и София Лорак порадуют зрителей "Колыбельной медведицы", "Дельфины" прозвучит в исполнении Burito . Онлайн-концерт, организованный при поддержке министерства культуры РФ, пройдет в аккаунтах киностудии и "Русского радио"."София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте "Союзмультфильма". Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и "Умку", и "Чебурашку", и "Гадкого утенка". Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления", - поделилась певица Ани Лорак.Режиссер-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма, артисты во время выступления буду общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами, что стало возможным с помощью современных технологий.
https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579730830_0:0:2726:2046_1400x0_80_0_0_cd0632fff03cde377a80268f19cc674e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, кино и сериалы, новости культуры, ани лорак, ночные снайперы, союзмультфильм, николай басков, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Онлайн-концерт "Сказки и песни Союзмультфильма" при участии Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, которые исполнят песни из любимых мультфильмов, пройдет в пятницу в сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Наш онлайн-концерт – действительно яркое событие не только для индустрии развлечений, но и в сфере культуры: впервые такой звездный и разноплановый состав артистов представляет свое видение легендарных композиций, созданных нашими знаменитыми классиками – Владимиром Шаинским, Исааком Дунаевским, Юрием Энтиным, Марком Минковым и многими другими", - привели в пресс-службе слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.
Как сообщают организаторы, Дима Билан споет "Песенку Крокодила Гены", Николай Басков исполнит "Чунгу-чангу", Диана и Марта Арбенины с группой "Ночные снайперы" выбрали "Песенку Чебурашки", Ани и София Лорак порадуют зрителей "Колыбельной медведицы", "Дельфины" прозвучит в исполнении Burito . Онлайн-концерт, организованный при поддержке министерства культуры РФ, пройдет в аккаунтах киностудии и "Русского радио".
"София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте "Союзмультфильма". Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и "Умку", и "Чебурашку", и "Гадкого утенка". Мы репетируем, шьем костюмы специально для выступления", - поделилась певица Ани Лорак.
Режиссер-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма, артисты во время выступления буду общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами, что стало возможным с помощью современных технологий.