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Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней
Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней
Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:51
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союзное государство
григорий рапота
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.В рамках пресс-тура российских и белорусских журналистов в Чечню в формате онлайн-встречи Рапота высказал свое видение перспектив взаимодействия между Чеченской республикой и Белоруссией.Рапота также отметил перспективы сотрудничества в области туризма, сельского хозяйствах, здравоохранения и социальной и спортивной сферах."Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству Чеченской республики с республикой Беларусь. Это была бы только польза с обеих сторон", — подчеркнул он.
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григорий рапота, белоруссия

Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней

23:51 30.10.2020 (обновлено: 20:52 02.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
В рамках пресс-тура российских и белорусских журналистов в Чечню в формате онлайн-встречи Рапота высказал свое видение перспектив взаимодействия между Чеченской республикой и Белоруссией.
"Представители Чеченской Республики могут поехать учиться в Белоруссию, там есть уникальные возможности, особенно для получения образования в сфере высоких технологий в машиностроении", — сказал госсекретарь союзного государства.
Рапота также отметил перспективы сотрудничества в области туризма, сельского хозяйствах, здравоохранения и социальной и спортивной сферах.
"Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству Чеченской республики с республикой Беларусь. Это была бы только польза с обеих сторон", — подчеркнул он.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 21:12Союзное государство
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссия
 
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