Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней
23:51 30.10.2020 (обновлено: 20:52 02.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
В рамках пресс-тура российских и белорусских журналистов в Чечню в формате онлайн-встречи Рапота высказал свое видение перспектив взаимодействия между Чеченской республикой и Белоруссией.
"Представители Чеченской Республики могут поехать учиться в Белоруссию, там есть уникальные возможности, особенно для получения образования в сфере высоких технологий в машиностроении", — сказал госсекретарь союзного государства.
Рапота также отметил перспективы сотрудничества в области туризма, сельского хозяйствах, здравоохранения и социальной и спортивной сферах.
"Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству Чеченской республики с республикой Беларусь. Это была бы только польза с обеих сторон", — подчеркнул он.