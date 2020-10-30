https://ria.ru/20201030/sotrudnichestvo-1582727538.html

Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней

Рапота рассказал о перспективах сотрудничества между Белоруссией и Чечней

Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:51

2020-10-30T23:51

2020-11-02T20:52

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

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ГРОЗНЫЙ, 30 окт — РИА Новости. Представители Чеченской республики могут поехать учиться в Белоруссию высоким технологиям и машиностроению, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.В рамках пресс-тура российских и белорусских журналистов в Чечню в формате онлайн-встречи Рапота высказал свое видение перспектив взаимодействия между Чеченской республикой и Белоруссией.Рапота также отметил перспективы сотрудничества в области туризма, сельского хозяйствах, здравоохранения и социальной и спортивной сферах."Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству Чеченской республики с республикой Беларусь. Это была бы только польза с обеих сторон", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20201020/vstrecha-1580732442.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота, белоруссия