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https://ria.ru/20201030/shkola-1582235548.html
Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах
Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах
В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в 10 раз, а число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:11
2020-10-30T11:22
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в 10 раз, а число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти на половину, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6-11 классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти на половину", - рассказала Ракова в эфире "России 24".Она отметила, что уход старшей и средней школы помог избежать заболевания не только этой группе, но и школьникам в целом.Заммэра также объяснила, что сбои в Московской электронной школе в первые дни дистанционного обучения обусловлены беспрецедентной нагрузкой, которую нельзя сымитировать в искусственных условиях. Более того, неполадки в системе не прерывали образовательный процесс.По ее словам, сейчас МЭШ обеспечивает онлайн-обучение для более чем полмиллиона детей."С начала прошлой недели было проведено свыше 1 миллиона 125 тысяч онлайн-уроков. Из них 90% прошли в МЭШ. И как бы мы ни старались в лаборатории сделать эту нагрузку, сделать это практически невозможно, и поэтому первые дни у нас действительно были сбои. Но эти сбои в МЭШ не остановили дистанционное обучение. Наши учителя в данном случае просто герои, они оперативно перестроились: у каждого класса была резервная ссылка и если МЭШ не запускался в течении 5 минут, переходили на другие платформы и продолжали урок", - отметила Ракова.В соответствии с указом мэра Москвы, учащиеся 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/vuz-1581774056.html
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РИА Новости
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москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество

Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах

11:11 30.10.2020 (обновлено: 11:22 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в 10 раз, а число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти на половину, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6-11 классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти на половину", - рассказала Ракова в эфире "России 24".
Она отметила, что уход старшей и средней школы помог избежать заболевания не только этой группе, но и школьникам в целом.
"Дистанционное обучение для старшеклассников позитивно сказывается не только на заболеваемости этой категории, но и косвенно снижает заболеваемость среди младших классов. Школа фактически принадлежит маленьким москвичам. Конечно, педагогическим коллективам гораздо проще их развести по зданию и снизить количество контактов не только между параллелями, но и между классами", - добавила Ракова.
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Заммэра также объяснила, что сбои в Московской электронной школе в первые дни дистанционного обучения обусловлены беспрецедентной нагрузкой, которую нельзя сымитировать в искусственных условиях. Более того, неполадки в системе не прерывали образовательный процесс.
"Этот проект мы запускали быстро, однако аналогов ему нет. На одной цифровой платформе собраны сразу все сервисы, которые позволяют ребенку, в том числе, учиться дистанционно", - сказала Ракова.
По ее словам, сейчас МЭШ обеспечивает онлайн-обучение для более чем полмиллиона детей.
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"С начала прошлой недели было проведено свыше 1 миллиона 125 тысяч онлайн-уроков. Из них 90% прошли в МЭШ. И как бы мы ни старались в лаборатории сделать эту нагрузку, сделать это практически невозможно, и поэтому первые дни у нас действительно были сбои. Но эти сбои в МЭШ не остановили дистанционное обучение. Наши учителя в данном случае просто герои, они оперативно перестроились: у каждого класса была резервная ссылка и если МЭШ не запускался в течении 5 минут, переходили на другие платформы и продолжали урок", - отметила Ракова.
В соответствии с указом мэра Москвы, учащиеся 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаОбщество
 
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