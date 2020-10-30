https://ria.ru/20201030/shkola-1582235548.html

Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах

Ракова заявила о снижении количества заболевших в школах

В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в 10 раз, а число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:11

2020-10-30T11:11

2020-10-30T11:22

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Москве количество классов на карантине за месяц сократилось в 10 раз, а число заболевших коронавирусом среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти на половину, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6-11 классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти на половину", - рассказала Ракова в эфире "России 24".Она отметила, что уход старшей и средней школы помог избежать заболевания не только этой группе, но и школьникам в целом.Заммэра также объяснила, что сбои в Московской электронной школе в первые дни дистанционного обучения обусловлены беспрецедентной нагрузкой, которую нельзя сымитировать в искусственных условиях. Более того, неполадки в системе не прерывали образовательный процесс.По ее словам, сейчас МЭШ обеспечивает онлайн-обучение для более чем полмиллиона детей."С начала прошлой недели было проведено свыше 1 миллиона 125 тысяч онлайн-уроков. Из них 90% прошли в МЭШ. И как бы мы ни старались в лаборатории сделать эту нагрузку, сделать это практически невозможно, и поэтому первые дни у нас действительно были сбои. Но эти сбои в МЭШ не остановили дистанционное обучение. Наши учителя в данном случае просто герои, они оперативно перестроились: у каждого класса была резервная ссылка и если МЭШ не запускался в течении 5 минут, переходили на другие платформы и продолжали урок", - отметила Ракова.В соответствии с указом мэра Москвы, учащиеся 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/vuz-1581774056.html

https://ria.ru/20201028/shkola-1581940988.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество