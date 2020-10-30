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В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:34
2020-10-30T23:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов и детских игровых зон в ТЦ, сообщает пресс-служба губернатора.Также в регионе еще на две недели сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских развлекательных центров и досуговых заведений. Уточняется, что перечисленные меры вступят в силу со 2 ноября.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 13 374 случая заражения COVID-19, в больнице лечение проходят 1719 человек, из них 130 — подключены к ИВЛ, выздоровели более 8,8 тысячи пациентов, 656 скончались, на карантине остаются 5,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

23:34 30.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов и детских игровых зон в ТЦ, сообщает пресс-служба губернатора.

"За​ текущую​ неделю в Пермском крае выявлено​ около​ 950 заболевших​ коронавирусом,​ что​ на 20%​ больше по сравнению с предыдущей… Принято решение о продлении режима самоизоляции​ для лиц старше 65 лет​ до​ 15 ноября", — говорится в сообщении.

Также в регионе еще на две недели сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских развлекательных центров и досуговых заведений. Уточняется, что перечисленные меры вступят в силу со 2 ноября.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 13 374 случая заражения COVID-19, в больнице лечение проходят 1719 человек, из них 130 — подключены к ИВЛ, выздоровели более 8,8 тысячи пациентов, 656 скончались, на карантине остаются 5,7 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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