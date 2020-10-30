https://ria.ru/20201030/samoizolyatsiya-1582392050.html

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:34

2020-10-30T23:34

2020-10-30T23:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов и детских игровых зон в ТЦ, сообщает пресс-служба губернатора.Также в регионе еще на две недели сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских развлекательных центров и досуговых заведений. Уточняется, что перечисленные меры вступят в силу со 2 ноября.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 13 374 случая заражения COVID-19, в больнице лечение проходят 1719 человек, из них 130 — подключены к ИВЛ, выздоровели более 8,8 тысячи пациентов, 656 скончались, на карантине остаются 5,7 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

пермский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, пермский край