В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до середины ноября, также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов и детских игровых зон в ТЦ, сообщает пресс-служба губернатора.
"За текущую неделю в Пермском крае выявлено около 950 заболевших коронавирусом, что на 20% больше по сравнению с предыдущей… Принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября", — говорится в сообщении.
Также в регионе еще на две недели сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских развлекательных центров и досуговых заведений. Уточняется, что перечисленные меры вступят в силу со 2 ноября.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 13 374 случая заражения COVID-19, в больнице лечение проходят 1719 человек, из них 130 — подключены к ИВЛ, выздоровели более 8,8 тысячи пациентов, 656 скончались, на карантине остаются 5,7 тысячи человек.
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