https://ria.ru/20201030/rosimuschestvo-1582266638.html

Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"

Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"

Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:25

2020-10-30T13:25

2020-10-30T14:10

втб капитал

андрей костин (банкир)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

втб

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин."Росимущество его (пакет акций ВТБ - ред.) не будет выкупать. Мы считаем, что есть возможность реализовать его в рынок. Причем для нас, конечно, наиболее благоприятным была бы покупка крупными финансовыми инвесторами", - сказал Костин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

https://ria.ru/20201029/vtb-1582126339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб капитал, андрей костин (банкир), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), втб, экономика