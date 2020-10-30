https://ria.ru/20201030/rosimuschestvo-1582266638.html
Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"
Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"
Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:25
2020-10-30T13:25
2020-10-30T14:10
втб капитал
андрей костин (банкир)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
втб
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин."Росимущество его (пакет акций ВТБ - ред.) не будет выкупать. Мы считаем, что есть возможность реализовать его в рынок. Причем для нас, конечно, наиболее благоприятным была бы покупка крупными финансовыми инвесторами", - сказал Костин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб капитал, андрей костин (банкир), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), втб, экономика