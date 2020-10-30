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Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"
Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"
Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:25
2020-10-30T14:10
втб капитал
андрей костин (банкир)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
втб
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин."Росимущество его (пакет акций ВТБ - ред.) не будет выкупать. Мы считаем, что есть возможность реализовать его в рынок. Причем для нас, конечно, наиболее благоприятным была бы покупка крупными финансовыми инвесторами", - сказал Костин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
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втб капитал, андрей костин (банкир), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), втб, экономика

Росимущество не будет выкупать пакет ВТБ у "Открытия"

13:25 30.10.2020 (обновлено: 14:10 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росимущество не будет выкупать у банка "Открытие" пакет акций ВТБ, последний считает возможным реализовать его в рынок, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Росимущество его (пакет акций ВТБ - ред.) не будет выкупать. Мы считаем, что есть возможность реализовать его в рынок. Причем для нас, конечно, наиболее благоприятным была бы покупка крупными финансовыми инвесторами", - сказал Костин на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 16:32Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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ВТБ КапиталАндрей Костин (банкир)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ВТБЭкономика
 
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