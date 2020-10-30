https://ria.ru/20201030/razvitie-1582368402.html

"Газпром нефть" присоединилась к инициативе ООН по устойчивому развитию

"Газпром нефть" присоединилась к инициативе ООН по устойчивому развитию

Компания "Газпром нефть" стала участницей Глобального договора ООН – крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:59

2020-10-30T19:59

2020-10-30T19:59

александр дюков

газпром нефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Компания "Газпром нефть" стала участницей Глобального договора ООН – крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, сообщила пресс-служба компании."Компания подтверждает намерения по интеграции 10 принципов Глобального договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией в бизнес-стратегию, процессы принятия решений и операционную деятельность компании, фокусируясь на развитии партнерств и технологических инноваций", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, "Газпром нефть" инвестирует значительные средства в производственную безопасность, охрану труда, развитие персонала и социального потенциала регионов присутствия. Компания намерена закрепиться в числе лидеров мировой нефтяной отрасли и стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Для достижения этой цели компанией принята Стратегия развития до 2030 года, опирающаяся на цифровую, культурную, операционную и организационную трансформации."Наша компания на протяжении многих лет уделяет особое внимание безопасности, защите окружающей среды, развитию регионов деятельности. Мы неизменно заботимся о здоровье, благополучии и обеспечении трудовых прав сотрудников компании, общее количество которых составляет сегодня более 77 тысяч человек. Присоединение компании к Глобальному договору ООН подтверждает наше следование принципам устойчивого развития, а также готовность "Газпром нефти" к максимальной открытости, развитию партнерств и обмену лучшими практиками с международным сообществом", – приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.

https://ria.ru/20200820/1576042643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дюков, газпром нефть, новости компаний - экономика