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Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция
Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция
В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:04
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измир (провинция)
турция
в мире
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В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе страны. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра.По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших пока нет.
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Турецкий Измир после землетрясения
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видео, измир (провинция), турция, в мире
Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция
В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения.
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Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция

17:04 30.10.2020 (обновлено: 18:48 30.10.2020)
 
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В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе страны. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра.
По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших пока нет.
 
Измир (провинция)ТурцияВ мире
 
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