https://ria.ru/20201030/razbor-1582323036.html
Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция
Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция
В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:04
2020-10-30T17:04
2020-10-30T18:48
измир (провинция)
турция
в мире
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В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе страны. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра.По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших пока нет.
измир (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Турецкий Измир после землетрясения
LIVE: Турецкий Измир после землетрясения
2020-10-30T17:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, измир (провинция), турция, в мире