https://ria.ru/20201030/razbor-1582323036.html

Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция

Разбор завалов после землетрясения в Турции. Прямая трансляция

В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:04

2020-10-30T17:04

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измир (провинция)

турция

в мире

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В Турции спасатели разбирают завалы в поисках людей после землетрясения.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе страны. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра.По информации местных властей, в результате катастрофы обрушились по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших пока нет.

измир (провинция)

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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