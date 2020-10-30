https://ria.ru/20201030/privivka-1582208844.html

Губернатор Сахалина привился от коронавируса

Губернатор Сахалина привился от коронавируса

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице в Instagram в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:50

2020-10-30T07:50

2020-10-30T07:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий лимаренко

сахалинская область

политика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице в Instagram в пятницу.По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет. "Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", - подытожил глава региона.По информации заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, в регионе привиться от коронавируса смогут 100 тысяч человек, ожидается, что массовая добровольная вакцинация населения начнется в декабре этого года.По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на пятницу в регионе лечение от коронавируса проходят 2343 человека, 5371 пациент уже выписан. Зафиксирован единственный летальный случай от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область, политика