Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/privivka-1582208844.html
Губернатор Сахалина привился от коронавируса
Губернатор Сахалина привился от коронавируса
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице в Instagram в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:50
2020-10-30T07:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155740/16/1557401670_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_53f140a55b10eee6a2fa1722f6ce6b01.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице в Instagram в пятницу.По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет. "Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", - подытожил глава региона.По информации заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, в регионе привиться от коронавируса смогут 100 тысяч человек, ожидается, что массовая добровольная вакцинация населения начнется в декабре этого года.По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на пятницу в регионе лечение от коронавируса проходят 2343 человека, 5371 пациент уже выписан. Зафиксирован единственный летальный случай от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155740/16/1557401670_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_d6012d3473b5b9200cc719b9aa1911da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область, политика

Губернатор Сахалина привился от коронавируса

07:50 30.10.2020
 
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портретВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портрет
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом он сообщил на своей странице в Instagram в пятницу.
"Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата "Спутник V" - отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился", - рассказал Лимаренко.
По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет. "Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает", - подытожил глава региона.
По информации заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука, в регионе привиться от коронавируса смогут 100 тысяч человек, ожидается, что массовая добровольная вакцинация населения начнется в декабре этого года.
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на пятницу в регионе лечение от коронавируса проходят 2343 человека, 5371 пациент уже выписан. Зафиксирован единственный летальный случай от коронавируса.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинская областьПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния