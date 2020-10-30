https://ria.ru/20201030/pozhar-1582379338.html

СК раскрыл подробности дела о гибели детей при пожаре в Кировской области

СК раскрыл подробности дела о гибели детей при пожаре в Кировской области

Четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет, погибшие при пожаре в деревне в Кировской области, были дома одни, сообщили РИА Новости в следственном... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:18

2020-10-30T21:18

2020-10-31T00:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет, погибшие при пожаре в деревне в Кировской области, были дома одни, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 квадратных метров. В результате произошедшего погибли четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что семья находилась на учёте в органах и учреждениях системы профилактики.СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pozhar-1581311662.html

россия

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия