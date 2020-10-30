СК раскрыл подробности дела о гибели детей при пожаре в Кировской области
21:18 30.10.2020 (обновлено: 00:01 31.10.2020)
© Фото : СУСК РФ по Кировской областиПожар в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет, погибшие при пожаре в деревне в Кировской области, были дома одни, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошел пожар в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 квадратных метров. В результате произошедшего погибли четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.
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"Дети были одни в момент происшествия. По предварительной информации, это 4 мальчика. Где находились их родители, сейчас выясняют следователи", - сказали агентству в региональном СУСК.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что семья находилась на учёте в органах и учреждениях системы профилактики.
СК проводит доследственную проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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