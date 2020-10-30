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В пятницу в Москве ожидается +8 и без осадков
В пятницу в Москве ожидается +8 и без осадков
Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:49
2020-10-30T07:49
2020-10-30T07:49
россия
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет понижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество