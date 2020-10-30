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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/podmoskove-1582236444.html
Итальянский производитель горелок запустит производство в Подмосковье
Итальянский производитель горелок запустит производство в Подмосковье
Итальянский производитель газовых горелок CIB UNIGAS построит производственно-складское здание на территории технопарка в Ленинском городском округе, говорится... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:27
2020-10-30T11:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Итальянский производитель газовых горелок CIB UNIGAS построит производственно-складское здание на территории технопарка в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Объем инвестиций в новый проект компании в Подмосковье - более 200 миллионов рублей. К строительству высокотехнологичного предприятия планируется приступить в конце текущего года. На заводе будет производиться три тысячи горелок в год."Уровень зарплаты, высококвалифицированные работники, уровень стоимости энергоносителей и инфраструктуры, и не забываем о высоком экспортном потенциале Московской области - все это получает каждый инвестор. Рейтинги показывают, что наш регион — один из лучших с точки зрения условий для зарубежных инвесторов. И как следствие мы видим, что ведущие мировые компании локализовали свое производство на территории Московской области", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html
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московская область (подмосковье)

Итальянский производитель горелок запустит производство в Подмосковье

11:27 30.10.2020
 
© Фото : Портал Правительства Московской областиИтальянский производитель горелок, компания ООО "ЧИБ Унигаз", построит завод в Подмосковье
Итальянский производитель горелок, компания ООО ЧИБ Унигаз, построит завод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Портал Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Итальянский производитель газовых горелок CIB UNIGAS построит производственно-складское здание на территории технопарка в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Объем инвестиций в новый проект компании в Подмосковье - более 200 миллионов рублей. К строительству высокотехнологичного предприятия планируется приступить в конце текущего года. На заводе будет производиться три тысячи горелок в год.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 19:29Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья сообщил, какие сферы получат поддержку в 2021 году
"Уровень зарплаты, высококвалифицированные работники, уровень стоимости энергоносителей и инфраструктуры, и не забываем о высоком экспортном потенциале Московской области - все это получает каждый инвестор. Рейтинги показывают, что наш регион — один из лучших с точки зрения условий для зарубежных инвесторов. И как следствие мы видим, что ведущие мировые компании локализовали свое производство на территории Московской области", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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