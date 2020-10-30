https://ria.ru/20201030/podmoskove-1582236444.html
Итальянский производитель горелок запустит производство в Подмосковье
Итальянский производитель горелок запустит производство в Подмосковье
Итальянский производитель газовых горелок CIB UNIGAS построит производственно-складское здание на территории технопарка в Ленинском городском округе, говорится... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:27
2020-10-30T11:27
2020-10-30T11:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Итальянский производитель газовых горелок CIB UNIGAS построит производственно-складское здание на территории технопарка в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Объем инвестиций в новый проект компании в Подмосковье - более 200 миллионов рублей. К строительству высокотехнологичного предприятия планируется приступить в конце текущего года. На заводе будет производиться три тысячи горелок в год."Уровень зарплаты, высококвалифицированные работники, уровень стоимости энергоносителей и инфраструктуры, и не забываем о высоком экспортном потенциале Московской области - все это получает каждый инвестор. Рейтинги показывают, что наш регион — один из лучших с точки зрения условий для зарубежных инвесторов. И как следствие мы видим, что ведущие мировые компании локализовали свое производство на территории Московской области", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20201028/gubernator-1581986450.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)