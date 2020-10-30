https://ria.ru/20201030/podmoskove-1582235420.html

Свыше 32 тысяч волонтеров зарегистрированы в Подмосковье

Свыше 32 тысяч волонтеров зарегистрированы в Подмосковье

Почти 700 волонтерских организаций общей численностью 32 тысячи человек зарегистрировано на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:10

2020-10-30T11:10

2020-10-30T11:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Почти 700 волонтерских организаций общей численностью 32 тысячи человек зарегистрировано на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. "С конца марта 30 членов Палаты молодых депутатов при Мособлдуме из 22 муниципалитетов занимались адресной доставкой губернаторских наборов отдельным категориям граждан. Многие участвовали в благотворительных акциях, закупали и формировали продуктовые наборы, медикаменты и праздничную атрибутику ко Дню Победы", - приводятся слова председателя палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергея Маликова.По его словам, в рамках мероприятий было роздано 15,4 тысячи наборов для многодетных семей, 26,4 тысячи наборов для малышей из неблагополучных семей, а также 75 тысяч наборов для пенсионеров и пожилых людей.

https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582182999.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)