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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/podmoskove-1582235420.html
Свыше 32 тысяч волонтеров зарегистрированы в Подмосковье
Свыше 32 тысяч волонтеров зарегистрированы в Подмосковье
Почти 700 волонтерских организаций общей численностью 32 тысячи человек зарегистрировано на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:10
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Почти 700 волонтерских организаций общей численностью 32 тысячи человек зарегистрировано на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. "С конца марта 30 членов Палаты молодых депутатов при Мособлдуме из 22 муниципалитетов занимались адресной доставкой губернаторских наборов отдельным категориям граждан. Многие участвовали в благотворительных акциях, закупали и формировали продуктовые наборы, медикаменты и праздничную атрибутику ко Дню Победы", - приводятся слова председателя палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергея Маликова.По его словам, в рамках мероприятий было роздано 15,4 тысячи наборов для многодетных семей, 26,4 тысячи наборов для малышей из неблагополучных семей, а также 75 тысяч наборов для пенсионеров и пожилых людей.
https://ria.ru/20201029/podmoskove-1582182999.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Свыше 32 тысяч волонтеров зарегистрированы в Подмосковье

11:10 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтёр выбирает хлеб для пенсионеров в продуктовом магазине Москвы
Волонтёр выбирает хлеб для пенсионеров в продуктовом магазине Москвы - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Почти 700 волонтерских организаций общей численностью 32 тысячи человек зарегистрировано на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
"С конца марта 30 членов Палаты молодых депутатов при Мособлдуме из 22 муниципалитетов занимались адресной доставкой губернаторских наборов отдельным категориям граждан. Многие участвовали в благотворительных акциях, закупали и формировали продуктовые наборы, медикаменты и праздничную атрибутику ко Дню Победы", - приводятся слова председателя палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергея Маликова.
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Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
По его словам, в рамках мероприятий было роздано 15,4 тысячи наборов для многодетных семей, 26,4 тысячи наборов для малышей из неблагополучных семей, а также 75 тысяч наборов для пенсионеров и пожилых людей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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